Wahlstrom met en garde Harper et Sheffield pour Brook contre DeLuca

RINGSIDE 07/02/2020

đŸ“· Mark Robinson.

BROOK VS. POIDS DELUCA ET ORDRE D’EXÉCUTION

16:30 PORTES

16:45 PREMIÈRE CLOCHE

EN DIRECT AVANT LA CLOCHE

4 x 3 minutes Concours LĂ©ger-Lourd

CALLUM BEARDOW 12st 11lbs 8oz v PAWEL MARTYNIUK 12st 11lbs 5oz

(Sheffield, Angleterre) (Pologne)

6 x 3 minutes Concours Super-Middleweight

JOHN DOCHERTY 12st 1lb 8oz v PABLO MENDOZA 12st 11oz

(Édimbourg, Écosse) (Nicaragua)

17:50 FACEBOOK LIVE ON SKY SPORTS

Concours 4 x 3 min super poids plume

DONTE DIXON 9st 4lbs 10oz v EDUARDO VALVERDE 9st 4lbs 3oz

(Sheffield, Angleterre) (Nicaragua)

Éliminateur 10 x 3 minutes pour les titres de poids welter britanniques et du Commonwealth

ANTHONY TOMLINSON 10st 6lbs 10oz v STEWART BURT 10st 6lbs 6oz

(Sheffield, Angleterre) (Glasgow, Écosse)

19:00 EN DIRECT SUR SKY SPORTS

10 x 3 minutes Concours Super-poids plume

MARTIN J WARD 9st 6lbs 6oz v JESUS ​​AMPARAN 9st 4lbs 8oz

(Brentwood, Angleterre) (Mexique)

6 x 3 min Concours poids lourds

DAVE ALLEN 18st 10lbs 14oz v DORIAN DARCH 17st 6oz

(Conisborough, Angleterre) (Aberdare, Pays de Galles)

12 x 3 minutes Éliminateur final du titre mondial poids plume IBF

KID GALAHAD 8st 13lbs 3oz v CLAUDIO MARRERO 8st 13lbs 10oz

(Sheffield, Angleterre) (RĂ©publique dominicaine)

10 x 2 minutes WBC & IBO Super-Featherweight World Titles

EVA WAHLSTROM 9st 3lbs 7oz v TERRI HARPER 9st 3lbs 10oz

(Finlande) (Denaby, Angleterre)

12 x 3 minutes WBO Inter-Continental Super-Welterweight Title

KELL BROOK 10st 13lbs 12oz v MARK DELUCA 10st 12lbs 12oz

(Sheffield, Angleterre) (Massachusetts, États-Unis)

Eva Wahlstrom dit qu’elle a vu des dĂ©fauts dans Terri Harper qu’elle prĂ©voit de capitaliser lorsque la paire s’affrontera demain soir, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis, dans un combat d’unification pour les titres WBC et IBO World Super-Featherweight .

Wahlstrom (23-1-2, 3 KO), qui est la boxeuse la plus titrĂ©e de Finlande, fera la sixiĂšme dĂ©fense du titre WBC qu’elle dĂ©tient depuis 2015. Elle a remportĂ© le trĂšs convoitĂ© bracelet vert et or avec une victoire unanime aux points contre Natalia Valle Aguirre Ă Helsinki.

La Finlandaise trÚs expérimentée qui boxe depuis la naissance de son adversaire en 1996 pense que la majorité des médias et des fans ayant Harper comme favori dans sa ville natale ne feront que la conduire à la victoire.

“Les agences de paris ont Ă©tabli des cotes pour Harper comme un favori clair et c’est certainement quelque chose qui m’a donnĂ© une motivation supplĂ©mentaire dans une montĂ©e en puissance”, a dĂ©clarĂ© Wahlstrom. “Etre considĂ©rĂ© comme un outsider est ce genre de stimuli dont on a besoin pour vraiment” se relever “pour un dĂ©fi aprĂšs avoir dĂ©jĂ engagĂ© plusieurs dĂ©fenses de titre.”

Lorsqu’on lui a demandĂ© comment elle avait Ă©valuĂ© «Belter» comme une adversaire, la femme de 39 ans a soulignĂ© que le manque d’expĂ©rience de Harper Ă©tait un facteur essentiel pour dĂ©terminer l’issue du combat et pour avoir un style de «livre scolaire» qui lui permettrait de rester un pas en avant.

«Je vois Harper comme un challenger jeune et affamĂ©, intelligent et technique mais aussi peu expĂ©rimentĂ©. Elle est aussi si correcte dans son style scolaire qu’elle devrait ĂȘtre assez facile Ă lire sur le ring. Je crois que j’ai une longueur d’avance dans la capacitĂ© Ă s’adapter et Ă changer de tactique Ă mi-combat. »

Walhstrom contre Harper fait partie d’une Ă©norme soirĂ©e de boxe Ă Sheffield.

Kell Brook (38-2, 26 KOs) visera Ă se dĂ©barrasser de la rouille du ring et Ă renvoyer son nom dans le mix pour un titre de mot tournĂ© en 2020 lorsqu’il rencontrera le amĂ©ricain Mark DeLuca (24-1, 13 KOs), Kid Galahad (26-1, 15 KOs) affronte Claudio Marrero (24-3, 17 KOs) dans un Eliminator Final pour la couronne IBF Featherweight, Anthony Tomlinson (11-0, 6 KOs) affronte Stewart Burt (13-1 -1, 1 KO) dans un Ă©liminateur pour les titres britanniques et du Commonwealth Welterweight, Dave Allen (17-5-2, 14 KOs) fait son retour tant attendu aprĂšs huit mois hors du ring, Brentwood Super-Featherweight Martin Joseph Ward (23-1-2, 11 KOs) et Sheffield Super-Featherweight prospect Donte Dixon (2-0, 1 KO) reviennent, le Super-Middleweight John Docherty (7-0, 5 KO) continue sa marche vers un premier titre et Sheffield Le Light-Heavyweight Callum Beardow (1-0) combat pour la deuxiĂšme fois en tant que pro.