WBC à bord avec Canelo vs Golovkin III, Allegiant Stadium pourrait accueillir

Nouvelles de boxe du monde 22/03/2020

WBC

Le World Boxing Council a ratifié les rumeurs d’un troisième combat potentiel entre Canelo Alvarez et Gennadiy Golovkin en 2020.

Canelo et ‘GGG’ étaient censés en finir avec leur saga, bien que des murmures récents soient venus sur le dos du patron de DAZN, John Skipper, voulant que le choc se produise.

Alors que le livre du Mexique pour le roi livre est souscrit à DAZN pour des centaines de millions de dollars, Skipper a son mot à dire dans le prochain mouvement de Canelo.

Le skipper espère que Canelo affrontera Billy Joe Saunders avant Golovkin plus tard cette année. Une éventuelle sortie de décembre au Japon est alors sur les cartes.

Les patrons de WBC sont apparemment à bord. Mais seulement si Canelo et Golovkin surmontent leurs prochains défis.

“Selon plusieurs sources, le champion mexicain Saúl” Canelo “Álvarez a conclu un accord pour se rendre sur le ring pour la troisième fois contre Gennady Golovkin”, a indiqué la WBC.

“Bien qu’il n’y ait encore rien d’officiel,” Canelo “et Golovkin doivent gagner leurs prochains combats, respectivement. Afin d’éclairer leur troisième match.

«La première fois que les deux guerriers se sont affrontés, c’était en 2017, au T-Mobile Arena de Las Vegas. Cela s’est terminé par un match nul.

“Un an plus tard, Golovkin et Álvarez se sont rencontrés à nouveau, également au Nevada, et le résultat a été en faveur de” Canelo “qui a obtenu une décision majoritaire avec des cartes de 114-114, 115-113 et 115-113.”

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

📸 Sumio Yamada

STADE ALLEGIANT

WBN comprend que le principal lieu cible de la bataille de la trilogie serait le nouveau stade Allegiant de Las Vegas, qui devrait ouvrir ses portes en août.

Les craintes liées aux coronavirus pourraient reporter cette date de fin. Cela signifie que le T-Mobile Arena ou MGM Grand pourrait alors être envisagé. Dépend de ce qui marque dans le travail du calendrier.

Une rencontre promise avec Billy Joe Saunders doit avoir lieu avant cela. Et avec juillet ou même août lui-même plus probable, Canelo vs GGG III devra peut-être être repoussé jusqu’en décembre.

La balade japonaise de Canelo devra peut-être être entièrement mise au rebut ou laissée sur l’étagère pendant un an.

Ryota Murata aurait été dans le cadre pour contester Canelo en tant que candidat ratifié par la WBA.

Que ce soit toujours le cas, et si l’Asie sera même envisagée dans le climat actuel, reste à voir.