WBC accepte la campagne Everlast pour supprimer le mot «femme» de toutes les ceintures de championnat

Publié le 03/10/2020

Par: Hans Themistode

C’est un monde d’hommes.

Cela a toujours été l’expression que beaucoup ont vécue. Le sens derrière cela est simple. Les hommes gouvernent à peu près tout. Surtout le sport, et la boxe en particulier. Les hommes reçoivent un salaire beaucoup plus élevé pour le même type de travail, et ils reçoivent également le type de reconnaissance dont une femme ne peut que rêver.

Si vous pensez que cette phrase est toujours d’actualité aujourd’hui, alors vous vivez à l’âge de pierre. Derrière chaque homme qui réussit, a toujours été une femme forte. Pour aller encore plus loin, les hommes commencent à céder la place aux femmes.

Le sport de la boxe a toujours été dominé par les hommes. Honnêtement, c’est toujours le cas. Les hommes prennent les manchettes et montent au sommet à un rythme beaucoup plus rapide que leurs homologues féminines.

Juste? Bien sûr que non. Mais il n’y a pas de temps pour simplement s’asseoir et s’en plaindre. Au lieu de cela, il est temps d’agir.

Everglast, l’une des plus grandes marques de boxe, ouvre la voie avec son nouveau mouvement intitulé: First Is Strong. L’annonce met en évidence les femmes qui ont créé leur propre chemin à travers le monde de la boxe.

Vous voyez, il est facile de suivre les traces de ceux qui vous ont précédé. Observez le plan qui est déjà posé devant vous pour votre propre succès. Mais c’est quelque chose de complètement différent quand il n’y a pas de plan. Aucune feuille de route à suivre. Pas de pas à imiter.

Qu’est-ce que tu es censé faire alors?

Vous pouvez toujours quitter. Faites l’hypothèse que c’est impossible. Peut-être que le chemin que vous avez décidé de suivre est un peu trop difficile et il est temps de revenir en arrière. Ou, vous pouvez continuer d’avancer et faire votre propre chemin. Construisez votre propre chemin et devenez le modèle que les autres utiliseront lorsque vous serez parti depuis longtemps.

C’est exactement ce qu’a fait l’ancienne championne du monde des poids plumes, Heather Hardy. Avec le promoteur de boxe Kathy Duva et le journaliste Kris Herndon, pour n’en nommer que quelques-uns.

Alors, à quel point ces trois femmes sont-elles particulières? Eh bien, Kathy Duva est l’un des promoteurs de boxe les plus réussis au monde. Ce n’est pas une chose facile à faire étant donné que les hommes dominent sa profession. Le travail acharné qu’elle a accompli au fil des ans a porté ses fruits car elle ne sera que la troisième femme à être intronisée au Temple de la renommée en juin prochain. Pour les hommes qui cherchent à faire partie de son équipe, ne vous embêtez même pas. Elle a actuellement un conseil d’administration entièrement féminin et sa fille devrait prendre le relais une fois que sa mère aura décidé de partir.

Quant à Heather Hardy, elle a remporté le titre mondial des poids plumes en 2018, mais ce n’était que la pointe de l’iceberg.

Hardy est devenue la première boxeuse à se battre au Barclay Center, à Brooklyn, New York en 2014. Elle est également devenue la première femme à se battre sur une émission de télévision nationale. Ces réalisations, associées à ses activités en dehors des combats sur le ring, notamment l’itinérance et les abus sexuels, mettent en évidence le genre de courage dont elle dispose et pourquoi elle réussit si bien.

Tout comme Heather Hardy, Kris Herndon s’est occupée de ses propres abus sexuels. Le traumatisme l’a peut-être laissée marquée, mais certainement pas brisée.

Pour résumer le tout, ces femmes se sont battues pour arriver ici aujourd’hui.

Honorer simplement ces femmes serait plus que suffisant. Enfin, peut-être pour quelqu’un d’autre, mais pas pour Everlast. La société a récemment lancé une campagne pour faire retirer le mot «femme» des organes de sanction WBC et WBO.

Le but est simple. Oubliez les genres et reconnaissez simplement les femmes comme des champions. Jusqu’à présent, le WBC a accepté.

“Le WBC rejoint la campagne @Everlast dans la quête de l’égalité des sexes”, a déclaré le WBC via leur page Instagram. “Le World Boxing Council s’est toujours distingué comme un pionnier dans la réglementation de la boxe et la lutte pour les droits de l’homme dans toute la gamme du monde du sport.”

«C’est précisément pour cette raison que nous adhérons à la lutte des femmes du monde entier dans la recherche de l’équité, ainsi qu’aux diverses campagnes qui ont été lancées pour mettre fin à la discrimination et aux abus, et nous nous joignons à la campagne de la marque Everlast,« #changethebelt » la décision de modifier immédiatement notre ceinture emblématique en supprimant le mot «Femme» et ainsi de conserver le statut de championne quel que soit le sexe; appeler Champion un champion. “

Avec le WBC déjà à bord avec le changement actuel, la balle est maintenant dans le camp de la WBO.