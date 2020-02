WBC confirme Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 en lice pour le prix de fin d’année

Ringside 27/02/2020

📾 Mikey Williams

Le président du World Boxing Council a confirmé cette semaine que le spectaculaire événement Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 était déjà en lice pour un prix.

Écrivant dans sa colonne «12e ronde», Mauricio Sulaiman a prodiguĂ© de la chaleur Ă l’ensemble de l’organisation.

Il a Ă©galement dĂ©clarĂ© que Fury vs Wilder sera pris en considĂ©ration lors des distinctions de fin d’annĂ©e «Best Of».

“AprĂšs un incroyable combat pour le titre des poids lourds samedi dernier Ă Las Vegas, Nevada, dans lequel Tyson Fury a conquis la ceinture WBC Green and Gold”, a dĂ©clarĂ© Sulaiman. «Il a arrĂȘtĂ© Deontay Wilder au 7e round dans un combat qui restera comme l’un des plus grands de ces derniĂšres annĂ©es.

“L’Ă©vĂ©nement gĂ©nĂ©ral est dĂ©sormais le candidat de l’annĂ©e”, a-t-il ajoutĂ©.

Poursuivant son octroi de mĂ©dailles aux anciens rois poids lourds Lennox Lewis, Mike Tyson et Evander Holyfield avant le combat, Sulaiman a dĂ©clarĂ©: «L’atmosphĂšre tout au long de la semaine Ă©tait Ă©norme.

«La couverture mĂ©diatique mondiale et l’atmosphĂšre Ă©lectrique tout autour. Cela nous a tous fait nous souvenir des jours de gloire des annĂ©es 80 et 90 lorsque Mike Tyson, Evander Holyfield et Lennox Lewis se sont battus.

«C’Ă©tait prĂ©cisĂ©ment l’un des moments forts de l’Ă©vĂ©nement de voir ces trois lĂ©gendes sur le ring ensemble avant l’Ă©vĂ©nement principal pour recevoir un prix WBC.

Dans l’évaluation initiale du combat par le WBC, Wilder a Ă©tĂ© fĂ©licitĂ© pour ses efforts en tant que champion sortant.

Samedi dernier, le britannique Tyson Fury TKO`d américain Deontay Wilder pour conquérir le champion des poids lourds du World Boxing Council.

Cela s’est produit lors d’un match revanche, quatorze mois aprĂšs la fin de leur premiĂšre Ă©popĂ©e par un match nul.

L’ancien champion rĂ©flĂ©chit maintenant, plutĂŽt que de dĂ©vier. Faire preuve de grĂące et de classe dans la dĂ©faite.

À la fin du combat, Deontay Wilder a dit avec regret qu’il souhaitait que son coin n’ait pas arrĂȘtĂ© le combat, mĂȘme s’il Ă©tait dominĂ©.

«Je souhaite seulement que mon coin m’ait laissĂ© sortir sur mon bouclier, car je suis un guerrier. Et c’est ce que je fais. Mais c’est ce que c’est. Je ne fais pas d’excuses. Et je reviendrai d’autant plus fort. »

MEILLEUR HOMME

Deontay dit Ă©galement qu’il se sent bien et que le meilleur homme de la soirĂ©e a gagnĂ©, commentant: «Je me sens bien. Des choses comme ça arrivent. Le meilleur homme a gagnĂ©. Mon entraĂźneur a jetĂ© la serviette, mais j’Ă©tais prĂȘt Ă repartir. »

Deontay Wilder a mentionnĂ© qu’il y avait des choses qui s’Ă©taient produites avant le combat avec Tyson Fury et qu’il avait des complications, mĂȘme s’il prĂ©fĂ©rait ne pas entrer dans les dĂ©tails ou trouver des excuses.

“Beaucoup de choses se sont produites dans ce combat, mais c’est ce que c’est”, a dĂ©clarĂ© Wilder. “Je ne fais pas d’excuses. MĂȘme les plus grands ont perdu et sont revenus. Vous devez le prendre tel quel. J’ai eu beaucoup de complications, mais je reviendrai. »