WBC dit que la sanction d’Ivan Redkach pour la morsure de “Mike Tyson” est suffisante

Ringside 07/02/2020

📾 Amanda Westcott

Le World Boxing Council a choisi de ne pas punir davantage le poids welter Ivan Redkach pour sa morsure de choc sur l’ancien champion du monde Danny Garcia.

Selon Garcia, Redkach a crié «Mike Tyson» à «Swift» avant de le grignoter lors de leur récent combat.

Libérant leur point de vue, la WBC affirme que la sanction infligée par la Commission de New York est déjà suffisante.

Ivan Redkach est un boxeur professionnel; un pÚre de famille qui a trouvé la boxe comme un moyen de subvenir aux besoins de sa famille et de son avenir. Comme le montre son record professionnel, Ivan a travaillé trÚs dur pendant de nombreuses années pour gravir les échelons du sport et avoir la possibilité de devenir champion du monde.

Le 25 janvier, Ivan a dĂ©fiĂ© Danny Garcia pour le WBC Welterweight Silver Championship. Ce combat important aurait pu ĂȘtre la derniĂšre chance d’Ivan de se positionner pour se battre pour un championnat du monde.

Lors de son combat contre Garcia, comme le montre clairement la vidĂ©o du combat, Ivan a fait une grosse erreur sous la forme d’une faute intentionnelle; l’une des nombreuses fautes Ă©numĂ©rĂ©es dans les directives des officiels du ring de boxe professionnel. La plupart des personnes prĂ©sentes, y compris l’arbitre du match Garcia contre Redkach, n’ont pas remarquĂ© la faute d’Ivan.

Oui, Ivan a foulĂ© Garcia en le mordant sur l’Ă©paule. La faute d’Ivan Ă©tait intentionnelle et constitue un “comportement antisportif sur le ring”. Par consĂ©quent, il s’agit d’une violation des rĂšgles et rĂšglements de la WBC et la WBC peut prendre des mesures disciplinaires.

RÉSULTAT

Heureusement, la faute d’Ivan n’a aucunement affectĂ© le rĂ©sultat du combat. Par rapport aux autres fautes et incidents qui se sont produits dans le sport, la faute d’Ivan, en surface, semble ĂȘtre mineure.

Cependant, le WBC ne regardera pas dans l’autre sens et traitera la question. Étant donnĂ© qu’Ivan a commis la faute lors d’un combat officiellement approuvĂ© par la WBC.

Les mĂ©dias ont rapportĂ© que la juridiction locale oĂč le combat Garcia c. Redkach avait eu lieu a suspendu la licence d’Ivan et lui a infligĂ© une amende de 10 000 $. La WBC considĂšre que la sĂ©vĂ©ritĂ© de ces sanctions constitue une sanction suffisante pour Ivan.

Quiconque connaĂźt Ivan peut attester du genre de personne qu’il est; doux, travailleur et respectueux. Je suis certain qu’Ivan regrette son erreur, qui lui a fait Ă©normĂ©ment de mal et a mis sa carriĂšre de boxeur en danger.

La WBC rencontrera Ivan et lui tendra sa main secourable afin que des rĂ©parations appropriĂ©es puissent ĂȘtre apportĂ©es.