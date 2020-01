WBC promet une “enquête approfondie” sur l’échec du test d’Alejandra Jimenez

Nouvelles de boxe du monde 25/01/2020

Alejandra Jimenez a de nouveau fait la une des journaux ce week-end après avoir été signalée par la VADA et la WBC pour une conclusion défavorable dans un échantillon de test de drogue.

Jimenez, un ancien champion des poids lourds de la WBC qui se résumait à un super poids moyen, a battu Franchon Crews-Dezurn plus tôt ce mois-ci pour devenir une reine à deux poids.

Premièrement, des questions et des accusations ont été lancées contre Jimenez. Pas à propos d’une possible prise de drogue, mais à cause de son apparence.

De la boue a été lancée sur Jimenez parce que certaines personnes pensaient que le Mexicain était né un homme.

Ces commentaires choquants ont été rejetés d’emblée et condamnés par la WBC.

Maintenant, après que cette dernière situation a été révélée, la WBC a promis de suivre intégralement la procédure officielle.

“La Voluntary Anti-Doping Association (VADA) a notifié à la WBC qu’un échantillon” A “prélevé le 10 janvier auprès de la championne du monde WBC de super poids moyen Alejandra Jimenez a abouti à une conclusion défavorable pour une substance interdite. Cela faisait partie du programme WBC Clean Boxing », a déclaré l’organisation.

«Le WBC suivra son protocole habituel. Entre autres étapes, nous donnerons au champion Jimenez l’occasion d’assister à l’ouverture de l’échantillon «B». Ou d’envoyer un représentant pour le faire.

«Le WBC mènera une enquête approfondie sur les circonstances qui ont conduit à la conclusion défavorable.

«La championne Alejandra Jimenez recevra la procédure régulière prévue par le protocole WBC Clean Boxing.

“Comme il est de coutume dans des situations similaires, le WBC fournira des informations supplémentaires à mesure que le processus d’enquête et d’arbitrage progressera”, a conclu Mauricio Sulaimán, le président du WBC.

Face à une interdiction s’il est reconnu coupable, et au renversement potentiel du résultat contre Franchon-Dezurn, Jimenez se retrouve dans une situation précaire.

La combattante n’a pas encore fait de commentaire officiel sur sa semaine sous les projecteurs des médias.

GOLDEN BOY

Une déclaration des promoteurs de Crews-Dezurn, Golden Boy, a déjà été publiée.

Ils ont dit: «En tant que promotrice de Franchon, nous sommes incroyablement déçus pour elle car elle a travaillé incroyablement dur pour défendre ses titres.

«Cependant, notre travail consiste à assurer la sécurité de nos combattants. À l’intérieur et à l’extérieur de l’anneau.

«Ainsi, nous avons toujours aidé et soutenu les contrôles par le biais de la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) pour tous nos combats de championnat du monde.

«La lutte de Jimenez contre Franchon Crews-Dezurn ne fait pas exception.

«Maintenant, notre travail consiste à trouver justice pour Franchon en travaillant en étroite collaboration avec la WBC. De plus, avec la WBO afin de la réintégrer en tant que championne du monde. »