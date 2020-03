WBC suit l’amerrissage forcé en éliminant la «femme» des championnats dans le cadre de la démarche d’égalité des sexes

RINGSIDE 14/03/2020

Le World Boxing Council s’est toujours distingué comme un pionnier dans la réglementation de la boxe et la promotion et la lutte pour les droits de l’homme dans toute la gamme du monde du sport.

C’est pour cette raison même que nous adhérons à la lutte des femmes du monde entier dans la recherche de l’équité, ainsi qu’aux diverses campagnes qui ont été lancées pour mettre fin à la discrimination et aux abus, et nous rejoignons la campagne de la marque Everlast, «#changethebelt», faisant la décision de modifier immédiatement notre ceinture emblématique en supprimant le mot «Femme» et ainsi maintenir le statut de championne quel que soit le sexe.

N’oubliez pas que notre ceinture a subi quelques changements:

Le premier qui a été livré en 2005, était en forme de fleur et avait une plaque plus petite. Le premier à l’avoir été Jackie Nava et était accompagné de grands champions historiques tels que Jelena Mrdjenovich et Ana María Torres.

Pour 2017, une deuxième génération est née. La plaque a été standardisée à une taille unique, égale à celle des hommes et la forme de la fleur a été supprimée. À cela, un bandeau rose discret a été ajouté. La première à l’avoir été Cecilia Breakhus et maintenant championne comme Claressa Shields, Katie Taylor, Mariana Juarez et d’autres grandes combattantes.

En 2020, la WBC travaille déjà sur la troisième génération, une édition où le mot «femelle» sera éliminé car nous sommes convaincus qu’être championne n’est pas une question de genre, mais de courage, de discipline et de volonté.

Très bientôt, nous saurons qui participera à cette nouvelle ceinture, qui annoncera une nouvelle ère pour notre sport.

«L’égalité des femmes doit être un élément central de toute tentative de résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques.» -Kofi Annan, ancien secrétaire de l’ONU.