WBO réintègre Franchon Crews-Dezurn, WBC ne le fait pas

L’Organisation mondiale de boxe a confirmé Franchon Crews-Dezurn en tant que championne des super-moyens des femmes après une conclusion défavorable pour Alejandra Jimenez.

Crews-Dezurn a été battue aux points par Jimenez en janvier, perdant ainsi ses versions WBO et WBC.

Mais peu de temps après, Jimenez a été signalé pour un test de dépistage positif. La WBO et la WBC ont toutes deux ouvert des enquêtes, qui sont maintenant terminées.

La WBO a décidé de réintégrer Crews-Dezurn. Alors que la WBC a ordonné un nouveau combat pour le titre pour le bracelet vert et or vacant.

Décrivant leur décision d’interdire également Jimenez pour trois mois dans le cadre d’un document de dix pages fourni à WBN, la WBO a déclaré: «La commission du Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR), l’organisme de réglementation compétent pour la controverse concernant le fonctionnaire résultat du combat et suspension, a déterminé qu’en raison de la conclusion défavorable de Mme Jimenez, le résultat officiel du combat de «Décision partagée» (SD) devrait être changé en «Aucune décision» (ND).

“Ils ont émis une suspension sur ledit participant jusqu’au 11 avril 2020. Cette décision a déclenché le Comité en émettant un deuxième avis” Show Cause “à Mme Jimenez et en informant ledit participant que la WBO doit adhérer et respecter la commission locale de boxe compétente. au cours du combat, sa décision et ses déterminations.

“Par conséquent, Mme Jimenez a obtenu un dernier délai de cinq (5) jours pour fournir toute preuve à l’appui de sa défense quant à la raison pour laquelle nous ne devrions pas déclarer le titre WBO Female Super Middleweight” Vacant “.

À ces deux occasions, Mme Jimenez a omis de se conformer aux ordonnances de ce comité conformément aux avis de «justification». Nonobstant ce qui précède, Mme Jimenez a déposé deux communications par e-mail sans preuves à l’appui fiables, crédibles ou pertinentes pour sa défense, des moyennes et des allégations sans fondement non étayées par le dossier. »

Ils ont conclu avec leur résolution.

1. Le comité des championnats du monde WBO dépouille par la présente Mme Alejandra Jimenez de son titre de champion WBO des super poids moyens féminins et rétablit la participante WBO Mme Franchon Crews-Dezurn en tant que champion officiel WBO des super poids moyens féminins.

En revanche, les chefs de la WBC ont révélé leur décision.

Le 18 septembre 2018, Franchon Crews-Dezurn a conquis le WBC Female Super Middleweight World Championship, qu’elle a défendu avec succès le 19 septembre 2019. Le 11 janvier 2019, Alejandra Jimenez a battu la championne du monde Crews-Dezurn. Elle a conquis le Championnat du Monde Féminin Super Poids Moyens WBC.

Le 24 janvier 2020, la Voluntary Anti-Doping Association a notifié au WBC que le contenu d’un contenant d’échantillon d’urine «A» hors compétition que VADA avait collecté auprès d’Alejandra Jimenez le 10 janvier 2020. Il faisait partie du WBC Clean Programme de boxe et a donné une conclusion défavorable pour Stanozolol.

«Le stanozolol est un stéroïde synthétique et un dérivé de la testostérone, qui a des qualités anaboliques et androgènes. Le stanozolol est inclus dans la liste des substances interdites du VADA et du WBC’s Clean Boxing Program.

«Le 19 février 2020, le contenu du récipient à échantillon« B »a confirmé la conclusion défavorable. Mme Jimenez conteste la conclusion défavorable.

AUCUNE DÉCISION

«Le 10 février 2020, le Texas Department of Licensing and Regulation a suspendu Alejandra Jimenez pour 90 jours. Ils ont également déclaré le combat «aucune décision». Mme Jimenez fait appel de cette décision.

“À la lumière des conclusions défavorables de Mme Jimenez, et en attendant les résultats de la propre enquête et du processus décisionnel de la WBC, le 27 janvier 2020, la WBC a provisoirement suspendu sa reconnaissance d’Alejandra Jimenez en tant que championne du monde WBC des super-moyens.

«À ce stade, il n’est pas certain du temps qu’il faudra à la WBC pour terminer son enquête. Il y aura certainement une évaluation de la conclusion défavorable de Mme Jimenez pour examiner attentivement la position et les arguments de Mme Jimenez contestant la conclusion défavorable.

“Mme. Crews-Dezurn et son équipe ont interposé une protestation formelle à la WBC concernant le résultat de son combat contre Mme Jimenez à la lumière de la conclusion défavorable. Le WBC et l’équipe de Mme Crews-Dezurn communiquent entre eux à ce sujet.

“Dans l’intervalle, conformément au mandat de la WBC Rules & Regulations de maintenir une activité raisonnable dans ses divisions, et compte tenu de la position de Mme Crews-Dezurn, la WBC:

«(1) maintenir la suspension provisoire de la reconnaissance d’Alejandra Jimenez en tant que championne du monde WBC. Et (2) commander un combat entre Mme Crews-Dezurn et la candidate la mieux classée disponible dans la division pour le Championnat du monde WBC Super Super Poids Moyen.

En outre, une fois le processus d’enquête et d’arbitrage des conclusions défavorables de Mme Jimenez terminé, le WBC déterminera le statut définitif de Mme Jimenez au sein de la WBC et de sa division.