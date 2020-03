WBO remet le titre de Franchon Crews-Dezurn à 168 livres après avoir enlevé Alejandra Jimenez

Posté le 20/03/2020

Par: Hans Themistode

Franchon Crews-Dezurn peut officiellement s’appeler à nouveau championne.

L’organisme de sanction WBO a récemment dépouillé Alejandra Jimenez du titre de 168 livres et a rendu la ceinture à Crews-Dezurn.

À l’origine, les deux se sont battus le 11 janvier de cette année. Les deux dames ont donné à la foule de l’Alamodome, à San Antonio au Texas, un spectacle absolu.

Jimenez était censé n’être rien de plus qu’un ralentisseur sur la route incontestée pour Crews-Dezurn. Mais elle s’est avérée être davantage un barrage routier.

Jimenez, une ancienne titlist Heavyweight, a trouvé un moyen de réduire son corps de 200 livres à la limite de 168 livres et de sortir Crews-Dezurn dans la nuit.

Dans un concours où Crews-Dezurn a perdu ses titres et les cheveux sur la tête, l’ancienne championne a été dévastée. À ce stade, c’était un pas en avant et dix pas en arrière alors qu’elle était forcée de retourner à la planche à dessin.

Avec les titres WBC et WBO maintenant en sécurité autour de la taille de Jimenez, la boxe féminine semblait être son huître personnelle. Ses options semblaient illimitées, et elle n’a pas perdu de temps pour appeler le plus grand nom possible. Claressa Shields.

Car aussi mal que Crews-Dezurn voulait revenir dans le mix, elle savait qu’elle ne pouvait pas. L’ancienne championne n’a eu qu’à attendre son tour et se reconstruire à partir de zéro. Cela a peut-être été irritant, mais l’ancien champion était prêt à travailler pour remonter dans le classement. Mais quelque chose n’allait pas avec elle.

Pendant leur concours, Crews-Dezurn a frappé Jimenez avec tout ce qu’elle avait. Non seulement elle a continué d’avancer, mais elle n’a même pas battu un œil.

“C’était différent”, a déclaré Dezurn sur Boxing Insider Radio peu de temps après sa perte. “Je me suis battu dans le monde entier, souvenez-vous que je combattais aussi chez Light Heavyweight. J’ai sparré des hommes mais c’était différent. Quelque chose de différent est tout ce que je peux dire. J’ai frappé comme un poids lourd, j’ai fait des tests avec la boxe américaine et j’ai frappé aussi fort qu’un homme, mais certains des coups qu’elle a pris n’étaient pas normaux. “

Crews-Dezurn n’a pas exactement qualifié son adversaire de tricherie de drogue, mais si elle l’avait fait, elle aurait été justifiée.

Pourtant, deux semaines après la plus grande victoire de sa carrière, Jimenez a été arrêtée pour avoir utilisé un stéroïde anabolisant appelé stanozolol. Un médicament couramment utilisé pour aider les combattants à perdre du poids. Comme toujours, Jimenez a crié de son innocence du haut des montagnes. Mais ces cris se sont rapidement calmés car elle a été reconnue coupable sur tous les plans.

Non seulement la victoire de Jimenez a été changée en un concours sans, mais les deux titres lui ont été retirés.

Plutôt que d’avoir Crews-Dezurn se battre pour les ceintures, la WBO lui a remis son titre. La WBC semble cependant prête à se battre pour le titre vacant. Une conclusion qui serait pour le moins déroutante.

Quelle que soit la décision de la WBC, Crews-Dezurn peut à tout le moins se qualifier de championne.

Quant à une éventuelle suspension pour Jimenez, cela n’est pas clair pour le moment. Mais une punition est certainement en cours à un moment donné.