Wilder a eu raison de refuser 120 millions de dollars à DAZN

Posté le 02/11/2020

Par: Shane Willoughby

L’année dernière, le bombardier de bronze a été ridiculisé par un grand nombre de fans de boxe pour ce qui à l’époque semblait être une décision stupide, le temps où Wilder et son équipe ont refusé 120 millions pour combattre Anthony Joshua. Il était considéré comme un parfait exemple d’auto-sabotage.

Où d’autre serait plus sauvage pour obtenir ce type de sacs à main? Cependant, Deontay Wilder avait 100% raison dans sa décision de tourner le dos à 120 millions; ce qui correspond à ce qu’il peut obtenir maintenant.

Le paysage de la boxe a changé et il y a eu un nouvel afflux de ce qui semble être une somme d’argent sans fin. Heureusement, cela peut signifier que nous pourrions réellement voir les combats que nous voulons voir.

Mais ce n’est pas DAZN, FOX ou ESPN, mais l’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite tente non seulement de reconstruire la réputation de son pays, mais subventionne les combattants et les promoteurs avec de grosses sommes d’argent.

L’Arabie saoudite est en boxe depuis peut-être 3 ans, travaillant avec le WBSS. Mais l’année dernière, ils ont fait sensation, et nous n’avons même pas encore commencé à ressentir l’effet d’entraînement. Aucun pays ou réseau de télévision ou société de promotion ne peut rivaliser avec ce que ce pays a prévu.

L’année dernière, l’Arabie saoudite aurait payé à Eddie Hearn 83 millions pour organiser le match retour Andy Ruiz contre Anthony Joshua dans leur pays. Pour mettre cela en perspective, c’était presque autant que DAZN payait Wilder pour 2 combats avec AJ.

Pouvez-vous imaginer si Wilder assomme Tyson Fury de façon emphatique. Oubliez les 3 combats que DAZN proposait à Wilder, que 120 millions ne seraient même pas une fraction de ce que les Saoudiens paieraient pour un combat entre Wilder contre AJ.

S’ils sont prêts à payer à Amir Khan 7 millions pour combattre un Billy Dib échoué et offrir à Eddie Hearn 83 millions pour Ruiz vs Josua. Wilder pourrait regarder des bourses que seul Mayweather a vues pour un combat.

La possibilité que le combat Wilder contre Joshua se produise en Arabie saoudite est extrêmement probable. Surtout si Wilder bat Fury. Eddie Hearn a déclaré qu’il cherchait à y faire au moins 3 combats en 2020. Il est également sorti et a déclaré que si Fury et AJ devaient se battre, il faudrait que ce soit en Arabie saoudite, bien qu’ils soient tous les deux britanniques.

Alors qu’Al Haymon et Shelly Finkel aimeraient avoir le combat aux États-Unis, des pourparlers d’argent et pour eux de conseiller à Wilder de refuser ce qui serait une somme définitive à 9 chiffres pour un combat, est un acte perfide, et les deux devraient être faits pour trahison.

Les principes et la morale seront jetés par la fenêtre. Toute la conversation qu’il a à traverser la rue, et je veux que les titres reviennent à la maison, sera certainement terminée, comme nous l’avons finalement vu avec Mayweather et Pacquiao. Comme Mayweather et Pacquiao, quand un certain chiffre est sur la table, nous voyons l’unité. Ce qui est une bénédiction absolue pour nous, fans de boxe.

Donc, bravo Wilder, vous avez joué sur vous-même et il semble que cela ait payé. Vous et votre équipe avez pris une décision audacieuse, en espérant que vous pourrez revenir à la table à une date ultérieure et obtenir plus d’argent. Vous avez une dernière tâche: vaincre Fury le 22 février.