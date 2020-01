Wilder et Fury Trade Barbs lors d’une conférence de presse

Publié le 14/01/2020

Par: Sean Crose

“Tout le monde s’est réuni”, a déclaré Todd DeBuff lors d’une conférence de presse lundi à Las Angeles pour lancer le battage médiatique d’avant combat pour le match revanche du titre des poids lourds de février entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Le combat s’est réuni lorsque PBC, Top Rank, ESPN et Fox Sports ont décidé de travailler en tandem, ce qui rend la conférence de presse – et le match revanche du 22 février – une possibilité. Fury est sorti, a jeté une chaise en faveur d’une chaise qu’il avait apparemment trouvée plus appropriée, puis a dansé au hip-hop, tout en portant un costume coloré et un baseball vert tourné en arrière.

Wilder, quant à lui, a doucement déambulé sur la scène avec la ceinture WBC jetée nonchalamment sur son épaule. Les deux hommes ont mâchonné lors de l’impasse qui a franchement fait désormais partie de leur routine. “Ce combat ici, c’est l’un de ces combats que vous ne voulez pas manquer”, a déclaré l’entraîneur de Fury, Javan “Sugar” Hill. «Le 22 février, le score sera réglé.» Plutôt que de parler, le vétéran entraîneur est devenu quelque peu réfléchi. “La division a un peu changé”, a-t-il déclaré. “C’est un moment incroyable pour la boxe d’avoir tous ces gars ici … faisant de la division des poids lourds ce qu’elle était.”

Crédit photo: Scott Kirkland / FOX Sports

Le combattant de Hill, Fury, était au début un peu plus modéré que d’habitude. Pourtant, l’homme avait des choses qu’il voulait dire. “Je ne me souviens pas d’un combat de poids lourds plus important depuis longtemps”, a-t-il déclaré. “Peut-être Lennox Lewis contre Mike Tyson.” Fury a ensuite évoqué l’énormité du match. “Pour la première fois de ma carrière de boxe”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas besoin de vendre un combat.” Fury étant Fury, il a dû tirer sur Wilder. “Deontay Wilder n’a pas retourné mes appels”, a-t-il dit, “ou des messages ou des SMS après que je l’ai battu la dernière fois.” Non pas que Wilder n’avait pas ses propres choses à dire.

“Je ne peux pas attendre”, a déclaré le natif de l’Alabama aux médias réunis. Comme Fury, Wilder sent qu’il a remporté leur première confrontation. “Je l’ai éliminé la première fois”, a-t-il déclaré à propos de son adversaire. “Cette fois, c’est une autre histoire. Cette fois, cela s’appelle une affaire inachevée. »Wilder a ensuite critiqué Fury pour avoir fréquemment changé de formateurs. «Pourquoi tant de formateurs?», A-t-il demandé rhétoriquement. «Encore à ce jour, j’ai les mêmes personnes.» Wilder a également fait référence à l’incursion de Fury dans la lutte professionnelle. “Pas de ceinture sur lui”, a déclaré Wilder, “que celle qui tient son pantalon maintenant.”

“Quand vous avez le pouvoir, il n’y a aucun moyen de le contourner”, a-t-il ajouté. “Vous ne pouvez pas vous préparer à cela.” Fury, bien sûr, n’était pas d’accord. “Je vais être super glissant”, a déclaré l’Anglais lors de la partie Q&R de la carte. “Fury a ensuite déclaré qu’il voulait faire du combat une guerre. “Si je suis assez stupide pour me faire frapper par cette grosse main droite stupide, alors je mérite d’être assommé”, a-t-il déclaré. «Je veux le rencontrer de front. Faisons-en un combat de type Tommy Hearns-Marvin Hagler. “

“Vous allez dormir en rondes”, a-t-il dit à Wilder, qui a répondu que Fury ne croyait pas ses propres mots.

Il y a eu une deuxième mise au jeu, puis les deux combattants se sont serré la main.