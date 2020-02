Wilder n’est pas impressionné par les affirmations de Fury: “Il a des oreillers comme des poings”

Publié le 14/02/2020

Par: Hans Themistode

Lorsque Deontay Wilder et le champion Lineal Tyson Fury se sont affrontés le 1er décembre 2018, au Staples Center de Los Angeles, en Californie, le concours était considéré comme le puncheur contre le boxeur.

À toutes fins intensives, c’est exactement ce qui s’est passé.

Fury a boxé et a bougé pendant l’intégralité des 12 rounds. Wilder d’autre part, a continué à charger pour un gros coup. Chaque homme a eu ses moments mais un gagnant n’a pas pu être déterminé.

Si vous avez apprécié la science douce associée à la boxe, vous avez donné l’avantage à Fury. Si vous êtes un fan de puissance explosive, alors les deux renversements qui ont été marqués par Wilder étaient la voie à suivre pour vous.

Le match retour entre eux le 22 février à quelques jours, Fury a décidé de changer à peu près tout. Ce n’est pas seulement que Fury est allé dans une direction différente en termes d’entraîneurs, abandonnant Ben Davison en faveur de Sugar Hill Steward, mais son style de boxe saccadée et herky ne sera pas là non plus. Ou du moins, c’est ce qu’il prétend.

Fury croyant avoir reçu une décision injuste, il a opté pour le KO. Même en allant jusqu’à prédire qu’il fera le travail en seulement deux tours. Non, il ne semble pas non plus parler hyperboliquement.

Wilder n’est peut-être pas le meilleur boxeur du monde, mais son pouvoir est sans égal. Avec 20 victoires d’arrêt de sa part en 30 concours de carrière, Fury peut sembler avoir un peu de pop dans ses poings.

Le 1er décembre, à Las Vegas au Nevada, la compétition entre ces deux hommes a peut-être semblé exténuante à l’extérieur, mais pour Wilder, il semblait qu’il venait de quitter une bataille d’oreillers d’une soirée pyjama.

“Il n’y a eu aucun round où j’ai été menacé par son pouvoir”, a déclaré Wilder lors d’une récente conférence téléphonique. “Il a l’oreiller comme des poings, c’est à quel point ils étaient doux. Même après le combat, parfois vous pouvez vous sentir mal mais après le combat, je n’ai rien ressenti. J’ai pris les coups de poing qu’il a atterri et je l’ai traversé. Je ne respecte aucun des pouvoirs dont il dispose. C’est juste un grand et grand homme qui peut se déplacer sur le ring. C’est à peu près ça. En termes de pouvoir, il n’y en a pas. »

Avec l’aide de l’ancien entraîneur de Fury, Ben Davison, il a appris l’art de frapper ses adversaires sans se faire frapper en retour. Mais ce n’était plus suffisant.

Depuis le changement de baskets, Fury est convaincu que le nouveau pouvoir qu’il a récupéré en travaillant avec Sugar mènera à la victoire par élimination directe.

Wilder, d’autre part, est incrédule à cette déclaration.

“Peu m’importe quel entraîneur qu’il amène, vous ne développez pas de puissance en seulement quelques semaines ou mois. Quel combattant son entraîneur a-t-il développé pour obtenir de la puissance? Comment diable va-t-il le faire pour Fury? C’est impossible.”