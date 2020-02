Wilder vs Fury 2 bat le record absolu des poids lourds au Nevada

Publié le 24/02/2020

Par: Hans Themistode

Le battage médiatique entourant le match revanche des poids lourds entre Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO) et Tyson Fury (30-0-1, 21 KO) était différent de tout ce que nous avions jamais vu.

Tout au long de l’histoire de la boxe, il y a eu plusieurs grands combats au sein de la division glamour sportif. Pourtant, aucun ne semblait avoir apporté le genre de buzz et d’attention que Wilder vs Fury a produit.

Dès l’annonce de leur match revanche, tout le monde voulait faire partie de l’événement. Qui pourrait leur en vouloir? Après tout, leur premier concours qui a eu lieu en 2018, a laissé beaucoup de gens insatisfaits car il a été jugé nul. Si la suite était même à moitié aussi bonne, cela valait bien le prix d’entrée.

Eh bien, non seulement Tyson vs Fury 2 a livré sur le ring, mais il a également livré du point de vue financier. Il ne restait plus un seul siège dans l’arène MGM Grand à Las Vegas, Nevada, car 15 816 fans hurlants ont vu Fury perdre Wilder deux fois avant de finalement l’arrêter au septième tour.

Non seulement les fans ont rempli l’arène, mais ils ont également vidé leurs poches. Wilder vs Fury 2 a officiellement battu le record des poids lourds à Las Vegas, Nevada.

Le portail en direct qui a été produit la nuit en termes de vente de billets était de 16 916 440 $. L’ancien détenteur du record d’un match des poids lourds était assez ironique, le concours auquel il était le plus comparé. Evander Holyfield contre Lennox Lewis en 1999, au Thomas & Mack Center. Cet événement a rapporté 16 860 300 $.

Non seulement Fury vs Tyson 2 a produit la porte la plus haute de l’histoire des poids lourds dans l’état du Nevada, mais elle se classe désormais septième sur la liste de tous les temps. Les deux plus gros bénéfices ont été enregistrés en 2015 et 2017 lorsque Floyd Mayweather a battu Manny Pacquiao et Conor McGregor respectivement.

Les chiffres sont peut-être impressionnants, mais les deux poids lourds qui frappent fort pourraient avoir la possibilité de dépasser une fois de plus ces chiffres. Selon le libellé du contrat de Wilder, il a jusqu’à 30 jours pour décider s’il choisira ou non de bénéficier d’une revanche immédiate.

Les deux hommes ayant rapporté plus de 25 millions de dollars pour leurs efforts ce samedi soir, l’attrait d’un autre jour de paie lucratif pourrait s’avérer trop difficile à laisser passer.