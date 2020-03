Wilder vs Fury 3 Set pour le 18 juillet

Publié le 03/02/2020

Par: Hans Themistode

Lorsque Deontay Wilder s’est retrouvé dans un bordel sanglant après son 22 février, revanche contre Tyson Fury au MGM Grand Arena, à Las Vegas, Nevada, beaucoup pensaient que leur rivalité était finie.

Tyson Fury avait, en substance, tout retiré à Wilder. Son record invaincu, son titre WBC Heavyweight et son aura d’invincibilité appartenaient désormais à Fury.

Pour le nouveau porte-ceinture WBC, c’était un moment qui, selon lui, aurait dû arriver il y a longtemps. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois le 1er décembre 2018, Fury a été contraint de se contenter d’un match nul, même si beaucoup pensaient qu’il avait fait plus qu’assez pour quitter cette nuit avec la victoire. La deuxième fois cependant, Fury ne laissa aucun doute.

Bien que Wilder ait été battu et meurtri, il était loin d’être brisé. Moins de 24 heures après sa défaite, l’équipe de Wilder a informé l’équipe Fury qu’elle invoquerait la clause de revanche immédiate pour un troisième combat.

Maintenant que Wilder a officiellement choisi de s’engager sur la voie d’un troisième combat avec Fury, l’heure et la date sont officiellement fixées.

Le MGM Grand, à Las Vegas, Nevada, le 18 juillet, accueillera une fois de plus les deux grands hommes. Les nouvelles de la revanche officielle ont peut-être surpris plusieurs personnes autour de la boxe qui pensaient que Wilder devrait d’abord remonter, mais le promoteur Bob Arum s’attendait à cette décision.

“Je pensais qu’il le ferait parce que j’avais suffisamment d’expérience avec les rematches pour savoir que tout pouvait arriver”, a déclaré Arum. “Les gars peuvent changer de stratégie et veulent avoir l’opportunité de venger la perte.”

Avec le premier combat qui a rapporté environ 300 000 achats à la carte, le second a presque dépassé ce nombre, ce qui en a rapporté plus de 800 000. Le troisième opus entre eux pourrait potentiellement attirer encore plus de globes oculaires en raison de la date sélectionnée, ce qui semble idéal pour toutes les personnes impliquées.

“Nous avons réalisé que cette date était la préférée d’ESPN et de Fox parce qu’elle survient à un moment mort dans le sport, ce qui est bon pour le combat”, a déclaré Arum. “C’est après les séries éliminatoires de basket-ball, le baseball est au milieu de la saison et il n’y a pas de football. C’est le moment idéal. L’hôtel, MGM Grand, pense également que c’est le moment idéal. »

Depuis qu’il a subi la première perte de sa carrière, Wilder est resté silencieux pendant plusieurs jours. Il a récemment publié une déclaration affirmant que sa rivalité avec Fury ne faisait que commencer.

“La guerre vient de commencer”, a déclaré Wilder via son compte sur les réseaux sociaux.

Pour que les paroles de Wilder se réalisent, il devra gagner son troisième combat à venir avec Fury. Beaucoup croient que Fury a remporté le premier combat et que Wilder s’est arrêté de manière dramatique dans le second, si l’ancienne titlist WBC perd encore une fois, alors la guerre sera officiellement terminée.