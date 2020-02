Wilder vs Fury Undercard Résultats: Navarrete, Ananyan, Molina et Martin Win

Posté le 22/02/2020

Par: William Holmes

Le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada était l’hôte

site de la carte Pay Per View de ce soir présentant une forte correspondance entre

Deontay Wilder et Tyson Fury.

C’était une carte rare où deux promoteurs concurrents, Top Rank Promotions et Premier Boxing Champions, ainsi que deux réseaux concurrents, Fox et ESPN, se sont associés pour organiser cet événement.

Le premier combat sur la undercard télévisée était entre Subriel

Matias (15-0) et Petros Ananyan (14-2-2) dans la division poids plume.

Matias a contrôlé les premiers tours avec son jab, mais était

averti à quelques reprises avec des coups bas à l’atterrissage.

Il avait un rythme soutenu très tôt et atterrissait durement dans le

cinquième round qui avait Ananyan saignant de la bouche.

Matias avait décroché 203 coups au sixième round, mais était

gravement blessé dans les septièmes tours de plusieurs mains droites en boucle et a été donné

un compte de huit debout.

Ananyan s’est imposé lors des derniers tours et a probablement gagné

beaucoup d’entre eux. Ce fut un combat serré avec

Matias dominant les premiers tours et Ananyan remportant les derniers tours.

Les juges ont marqué le match 96-93, 95-94 et 95-94 pour Petros

Ananyan.

Le combat suivant était entre Amir Imam (22-2) et Javier Molina

(21-2) dans la division des poids mi-moyens.

Imam a appuyé sur l’action et s’est avancé rapidement derrière son jab

sur. Il donnait le rythme et

général de ring établi. Molina était

capable d’atterrir des compteurs durs, mais il ne jetait pas autant de coups que le

Imam plus actif.

L’Imam a décroché de bons coups à l’intérieur au cinquième

ronde, et avait du sang provenant du nez de Molina au septième tour. Mais Molina atterrissait le plus fort et

de meilleurs contre-coups, et les siens avaient un effet plus important que l’Imam.

De nombreux tours étaient proches, mais au dernier tour, il est apparu

que Molina était légèrement en avance. Imam était

incapable de rattraper Molina et de marquer un renversement.

Les scores étaient 79-73, 78-74, 78-74 pour Javier Molina

Le premier combat sur la partie Pay Per View de la carte a été

un combat super welterweight entre Daniel Lewis (6-0) et Sebastian Fundora

(13-0-1) dans la division super welterweight.

Fundora était très grand pour un super poids welter et dominait

sur son adversaire à 6’6 ”. Lewis était

réussi à tirer de bons coups et avait du sang provenant du nez de Fundora dans le

deuxième tour, mais a été débarqué par le Fundora plus grand et plus maigre.

Lewis avait un gonflement sur son visage au quatrième tour, mais

ne semblait pas trop inquiet du pouvoir de Fundora. Lewis avait l’air fatigué au neuvième

tour, mais les coups de Fundora atterrissaient seulement à un clip de 4% à ce stade.

Lewis avait besoin d’un KO dans le tour final pour gagner, mais Fundora

meilleur tour de la nuit a été le dernier tour.

Les juges l’ont noté 97-93, 98-92 et 99-91 pour Sebastian Fundora.

Le prochain combat était entre Emanuel Navarrete (30-1) et Joe Santisima (19-2) pour le titre WBO Super Bantamweight.

Navarrete avait l’air d’avoir deux classes de poids de plus que

Santisima. Il a utilisé sa taille et sa portée

à son avantage et sautait Santisima de l’extérieur dès le début.

Au troisième tour, Navarrete était en croisière et a atterri bien

combinaisons au corps et à la tête de son adversaire.

Santisima a décroché un crochet gauche décent au quatrième tour qui

Navarrete a brièvement perdu l’équilibre, mais Navarrete a remporté le reste

du tour.

Navarrete a continué de dominer les tours du milieu à la fin,

et il semblait qu’il aurait peut-être pu arrêter son adversaire à quelques reprises s’il

enfoncé la pédale d’accélérateur, mais il a combattu un intelligent et détendu.

Navarrete a déclenché une rafale de combinaisons dans le dixième

rond et avait Santisima sur la défensive, mais il n’a pas été en mesure de le frapper

vers le bas.

Navarrete passe enfin la ligne d’arrivée au onzième tour lorsque

il a atterri une multitude de coups de poing sans réponse et a forcé l’arbitre à arrêter le

bats toi.

Emanuel Navarrete gagne par TKO à 2:20 de la onzième manche.

Le dernier combat sur l’undercard était un combat de poids lourds

entre Charles Martin (27-2-1) contre Gerald Washington (20-3-1).

Ils ont commencé par se sentir dehors et pas vraiment

prendre de nombreux risques. Washington a pu

pour décrocher une main droite droite décente vers la fin du premier tour.

Les deuxième et troisième tours ont été lents, mais Martin était

atterrir quelques bons coups. Une ligne droite

forme gauche Martin a obtenu une bonne portée de la foule au quatrième tour.

Martin a renversé Washington avec un crochet gauche à droite du

menton. Washington a pu revenir à

ses pieds avant le décompte de dix, mais était toujours sur des jambes tremblantes et l’arbitre s’est arrêté

le combat.

Charles Martin gagne par KO à 1:56 du sixième tour.