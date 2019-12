«Witcher» est-il réservé aux fans de jeux vidéo ou Netflix en espère-t-il plus?

Avez-vous vu Henry Cavill dans une perruque blanche sur le côté du bus et avez-vous des questions? Nous aussi! Au lieu d'un examen simple de The Witcher, une émission trop bizarre et sérieuse pour être soumise aux restrictions d'une analyse standard, traitons cette chose sous forme d'interrogation, pour mieux refléter le processus de réflexion de quiconque regarde cette émission. Rejoignez-nous, nous allons passer au travers ensemble.

1. Qu'est-ce qu'un sorceleur exactement?

2. Pas The Witcher – The Witcher est une série d'épisodes télévisés basés sur une série de jeux vidéo basés sur une série de romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, qui a été présenté en première sur Netflix vendredi. Mais qu'est-ce qu'un sorceleur, la race / l'occupation qui a donné son nom à la propriété?

3. Finalement, au fur et à mesure que la saison en huit parties progresse, nous commençons à le reconstituer: Un sorceleur est un chasseur de monstres professionnel, équipé de mutations génétiques – rythme cardiaque ultra-lent, sens de l'odorat accru, odorat extrême – qui aident eux dans la chasse aux monstres. Mais des mutations par qui? Dans quel but? Et pourquoi les gens semblent-ils détester les sorciers, ce qu'ils démontrent en les chahutant dans diverses tavernes médiévales? Je suppose que j'empile déjà des questions à ce stade, ce qui est un assez bon résumé de Witcher.

4. Les sorcières existent dans le monde de The Witcher. (Il en va de même pour les dragons, les elfes, les djinns, les druides, les dryades et quelque chose appelé «kikimora».) Les sorcières sont-elles liées aux sorcières?

5. Ces questions ne semblent-elles pas poser beaucoup de questions ouvertes sur le concept principal / personnage principal d'une émission?

6. Il existe de nombreux sorciers dans le monde de The Witcher, mais celui qui nous intéresse principalement est Geralt of Rivia, joué par Henry «Photoshopped Upper Lip» Cavill. L'homme est un vétéran des franchises à la fois bonnes (Mission: Impossible) et très mauvaises (l'univers cinématographique DC), et satisfait à l'exigence de base d'un héros d'action en ce qu'il est indéniablement détourné. Mais aussi… sommes-nous sûrs d'Henry Cavill?

7. Comme, la scène de combat de salle de bain de Fallout était stupide. Mais alors que Cavill est certainement agréable à regarder, a-t-il les côtelettes d'acteur nécessaires pour vendre l'intrigue sous-expliquée McGuffins comme "The Law of Child Surprise"?

8. Là encore, Cavill donne-t-il une performance médiocre, ou joue-t-il simplement un personnage de jeu vidéo dont la caractéristique déterminante est qu'il ne ressent pas d'émotion humaine?

9. Voici à quoi ressemble Henry Cavill dans The Witcher:

Qu'ont-ils fait au nom de Dieu à ses yeux?

10. Le globe oculaire de Henry Cavill dans The Witcher est-il meilleur ou pire que le globe oculaire de Robert De Niro Photoshop dans The Irishman?

11. Henry Cavill recherche-t-il spécifiquement des rôles qui nécessitent qu'il soit Photoshoppé?

12. Dans le monde de The Witcher, Geralt a une chanson thème. (Cela s'appelle «Lancez une pièce dans votre sorceleur».) Le sorceleur lui-même n'a pas de chanson thème. Est-ce parce que la série est consciente que la chanson est mauvaise?

13. The Witcher est la dernière série de haute fantaisie coûteuse à être marquée comme une suite éventuelle de Game of Thrones. (Voir aussi: Carnival Row d'Amazon et la prochaine série du Seigneur des Anneaux.) Mais toutes ces plateformes de contenu à la recherche de "le prochain Game of Thrones" savent-elles ce qui a rendu Game of Thrones si populaire en premier lieu?

14. Pour ne choisir qu'un seul mineur: Game of Thrones a ouvert chaque épisode en montrant au spectateur exactement où se trouvent les personnages sur une carte géante. The Witcher évoque des noms de royaume aléatoires comme "Nilfgaard" et "Skellige" comme s'ils étaient censés signifier quelque chose. Une petite cartographie est-elle trop demander?

15. Game of Thrones a également réussi à imprégner Westeros d'un sens détaillé de l'histoire sans submerger le public via l'exposition. The Witcher jette nonchalamment des références à des cataclysmes passés comme "The Great Cleansing" et "The Conjunction of the Spheres" sans les expliquer pleinement. Sommes-nous censés simplement comprendre de quoi il s'agit?

16. Évidemment, il y a une intrigue secondaire d'inceste dans The Witcher. Game of Thrones a-t-il tiré les principales conclusions des dirigeants que la télévision a besoin de plus d'inceste?

17. Connexes: pouvons-nous interdire le mot «graine» du dialogue fantastique?

18. Comme beaucoup d'histoires de genre, The Witcher a tendance à confondre la construction réfléchie et cohérente du monde avec une quantité considérable de noms propres. Eist Tuirseach, Blaviken, Filavandrel, Kaer Morhen, Mousesack – pouvez-vous dire lequel de ceux que je viens de composer?

19. Question piège! La réponse est non — Mousesack est réel. Je ne suis pas assez courageux pour essayer de battre The Witcher à son propre jeu. Certains d'entre nous, simples amateurs, pourraient-ils trouver un nom de sorcier meilleur que «Stregobor»?

20. Geralt et ses diverses quêtes à but lucratif occupent la majeure partie de l'intrigue de The Witcher, mais le spectacle rassemble quelques protagonistes supplémentaires pour faire bonne mesure: Yennefer, un paysan quart-elfe avec une difformité physique qui découvre qu'elle est une sorcière puissante, et Ciri, une princesse laissée à elle-même après le massacre de sa famille. Yennefer est l’intérêt amoureux de Geralt, Ciri sa fille de pupille / mère porteuse. Mais qui a besoin d’enjeux émotionnels The Witcher n’est pas vraiment à la hauteur quand une procédure simple serait bien plus amusante? Qu'est-ce qui ne va pas avec les œufs de dragon et les bouteilles de génie?

21. Le mentor de Yennefer lui dit que la magie n'est qu'un «chaos contrôlé». Littlefinger peut-il poursuivre?

22. Lorsque certains camarades de classe de Yennefer à l'académie des sorcières – ne l'appelez pas Poudlard – ne parviennent pas à la hauteur, ils se transforment en anguilles avant que Yennefer ne les balaie dans une piscine. Qu'est-ce que les anguilles ont à voir avec la sorcellerie?

23. À peu près dès que Yennefer est capable, elle utilise ses pouvoirs pour devenir plus conventionnellement attrayante, ce qui est à la fois profondément apparentable et un peu décevant. Est-ce qu’aucune autre série de fantasy n’a fait si bien avec un héros forcé de naviguer dans un monde dur et impitoyable avec un handicap physique?

24. Lorsque Geralt et Yennefer (la version chaude, naturellement) se rencontrent enfin, elle est en train d'organiser une orgie – mais il ne semble pas que quiconque en profite. Dans le monde de The Witcher, les orgies sont-elles une mauvaise chose?

25. Une fois que Yennefer a brillé, The Witcher doit lui donner une autre forme de conflit intérieur basé sur le genre, alors elle développe un besoin dévorant et inexplicable d'avoir un bébé. Les lanceurs de sorts meurtriers peuvent-ils tout avoir?!

26. Sérieusement: est-il possible de laisser les personnages féminins être simplement des personnes et non des futures mamans incomplètes?

27. Au fur et à mesure que le spectacle avance, il devient clair que les trois histoires principales de The Witcher se déroulent sur trois chronologies différentes, qui parfois mais ne se croisent pas toujours. Cette contorsion narrative est-elle nécessaire, ou est-ce juste un moyen pour The Witcher de sembler plus complexe qu'il ne l'est vraiment?

28. Cette fois, pourrait-elle être mieux utilisée pour expliquer certaines des dizaines de points de l'intrigue que The Witcher présente sans contexte, comme un chevalier maudit pour ressembler à un hérisson ou un cri de banshee héréditaire?

29. À travers ces chronologies, chaque personnage se ressemble exactement, ce qui prête à confusion à plus d'un titre. Les sorcières et les mutants avec une jeunesse éternelle ont du sens, mais il y a aussi des humains qui n'ont pas l'air assez vieux pour avoir des petits-enfants adolescents. Comment fonctionne le vieillissement dans The Witcher?

30. Qu'en est-il des accents? Certains acteurs sonnent britanniques, d'autres irlandais, d'autres allemands, d'autres… vaguement moyen-orientaux. Est-ce que cela correspond à des pays fictifs ou est-ce que tout le monde l'aime?

31. Les principaux antagonistes de The Witcher sont le Royaume de Nilfgaard, qui sont soi-disant une sorte de fanatiques religieux. Bizarrement, leurs dirigeants n'obtiennent pratiquement aucun temps d'écran, ce qui nous amène à nous demander: quelle religion pratiquent-ils réellement? Quelles sont ses croyances?

32. Pendant la bataille décisive, quelqu'un demande à un homme de main de Nilfgaard ce qu'il recherche. Est-ce vraiment quelque chose que nous devrions nous demander à propos d'un méchant dans la finale de la saison d'un spectacle?

33. Ceux qui tentent de grimper The Witcher pendant les vacances obtiendront Battle of Winterfell PTSD en essayant de regarder certaines scènes pendant la journée. Pourquoi chaque histoire fantastique doit-elle être tournée en marine, sépia et Zack Snyder Grey?

34. À qui s'adresse The Witcher?

35. Netflix a sûrement payé généreusement les droits parce que la propriété est livrée avec une audience intégrée – et en bonus supplémentaire pour les aspirations mondiales de Netflix, internationales. Mais si The Witcher veut l'attrait croisé qui a fait de Game of Thrones une valeur aberrante, ne devrait-il pas essayer plus fort de s'expliquer aux nouveaux arrivants?

36. Pouvez-vous obtenir la popularité de Game of Thrones sans les méta-éléments et la méfiance du cliché qui ont rendu Thrones attrayant pour les fantastiques sceptiques?

37. Ou le pur ridicule de The Witcher alimentera-t-il toute une économie de captures d'écran ironiques?

Parce que c'est une liste de choses qui ne se produisent pas dans The Witcher, permettez-moi de vous fournir une chose qui se produit dans The Witcher:

Il y a un personnage nommé BORCH THREE JACKDAWS pic.twitter.com/fdsInbVrCC

– Kathryn VanArendonk (@kvanaren) 20 décembre 2019

38. Netflix se soucie-t-il de la provenance des téléspectateurs, tant qu'ils viennent?

39. Est-ce que je viens de passer des milliers de mots et plusieurs heures de ma vie à disséquer une émission de télévision sur quelqu'un nommé "Geralt of Rivia"?

