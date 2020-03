World Boxing Super Series s’accorde sur un accord avec la télévision britannique pour la finale Cruiserweight

RINGSIDE 10/03/2020

Les fans de combat britanniques peuvent s’attendre à voir la conclusion d’un autre tournoi World Boxing Super Series après que le WBSS s’est associé à Matchroom Boxing et Sky Sports pour diffuser en exclusivité l’énorme confrontation Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy plus tard ce mois-ci.

Sky Sports, le premier diffuseur sportif du Royaume-Uni, inclut la conclusion de la saison 2 du premier tournoi de boxe au monde avec la finale cruiserweight entre le Letton Mairis Briedis et le champion du monde IBF de Cuba Yuniel ‘The KO Doctor’ Dorticos le 21 mars à l’Arena Riga, Lettonie .

Les finales de la saison 2 précédentes présentées sur Sky Sports – Naoya Inoue vs Nonito Donaire et Regis Prograis vs Josh Taylor – étaient respectivement le combattant de consensus de l’année 2019 et le candidat FOTY.

“Le WBSS est ravi de poursuivre notre travail avec Matchroom Boxing et Sky Sports pour apporter notre finale sensationnelle cruiserweight au plus grand nombre de fans britanniques possible”, a déclaré Kalle Sauerland, chef de la boxe WBSS.

«Dans cette finale, nous présentons les deux plus grands poids croiseurs de la planète. Les deux meilleurs sportifs de la division. Deux fois champions du monde. Nous, le WBSS, sommes si fiers de présenter ces athlètes qui se battent pour un trophée au nom de Muhammad Ali, le plus grand du sport. Cette confrontation contient tous les ingrédients pour devenir un barnstormer absolu et un autre candidat au WBSS Fight of the Year. »

Adam Smith, responsable du développement de la boxe chez Sky Sports, a déclaré: “Nous sommes absolument ravis que la finale des World Boxing Super Series cruiserweight soit en direct sur Sky Sports alors que Mairis Briedis et Yuniel Dorticos devraient offrir une confrontation explosive à Riga.

«Le WBSS a déjà créé des finales classiques – le choc titanesque de Josh Taylor avec Regis Prograis et la bataille à couper le souffle de Naoya Inoue avec Nonito Donaire. Deux prétendants au combat de l’année en 2019!

“Briedis et Dorticos seront impatients de livrer une autre fabuleuse finale alors que nous ajoutons une autre nuit de combat passionnante à notre programme Sky Sports.”

“Je suis ravi de travailler à nouveau avec la World Boxing Super Series pour diffuser la finale très attendue du Trophée Cruiserweight Ali entre Mairis Briedis et Yuniel Dorticos en direct sur Sky Sports”, a déclaré Eddie Hearn, Promoteur de Matchroom Boxing. “Nous avons diffusé deux prétendants au combat de l’année dans Regis Prograis contre Josh Taylor à l’O2 et Naoya Inoue contre Nonito Donaire au Japon et nous nous attendons à ce que ce soit un autre combat acharné pour les fans de combat britanniques.”

Les billets pour l’incroyable épreuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy le 21 mars sont en vente à partir de 29 € via bilesuserviss.lv.