Yordenis Ugas a affronté Mike Dallas Jr. le 1er février à Biloxi

RINGSIDE 28/12/2019

📷 Équipe Ugas

Le meilleur poids welter Yordenis Ugas affrontera Mike Dallas Jr. dans une confrontation de 12 rounds qui fera la une de la FS1 PBC Fight Night et de FOX Deportes le samedi 1er février au Beau Rivage Resort Casino de Biloxi, Mississippi.

La couverture télévisée commence à 20 h. ET / 17 h PT et est en vedette par la sensation cubaine Ugas qui a fait une montée rapide dans le classement des poids welters ces dernières années et cherchera à se rapprocher d'un deuxième combat pour le titre mondial avec une performance impressionnante contre le vétéran Dallas.

Les billets pour l'événement, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés à la billetterie du Théâtre Beau Rivage et via Ticketmaster.com.

"Ce week-end du Super Bowl comprendra une grande action le samedi 1er février avec l'un des combattants les plus dangereux et les plus qualifiés de la division des poids welters des Yordenis Ugas de Cuba", a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. «Ugas s'est avéré être une force à 147 livres et devra être à son meilleur contre le vétéran rusé Mike Dallas s'il veut gagner un autre combat pour le titre mondial. Les deux combattants vont tout laisser sur le ring sur FS1 et FOX Deportes au Beau Rivage Resort Casino à Biloxi, Mississippi. »

Le Ugás de 33 ans (24-4, 11 KOs) a été l'un des prétendants poids welter les plus occupés en boxe depuis son retour d'une mise à pied en 2016. Ugás, qui est de Santiago, Cuba et vit maintenant à Miami, en Floride, était sur une séquence de huit victoires consécutives avant de perdre une décision partagée par Shawn Porter lors d'un combat pour le titre mondial sur FOX en mars.

Le médaillé de bronze olympique a battu les combattants invaincus Jamal James et Bryant Perrella, ainsi que des concurrents vétérans, dont Thomas Dulorme et Ray Robinson, dans sa séquence de victoires avant le combat contre Porter. Ugas est revenu à l'action en juillet pour donner à son ancien champion du monde Omar Figueroa sa première défaite alors que Ugas a laissé tomber son adversaire au premier tour sur la voie d'une décision unanime.

"Je suis très heureux de revenir sur le ring", a déclaré Ugas. «C'est un week-end énorme pour les amateurs de sport et je suis très motivé à me battre un jour avant le Super Bowl. Vous savez, quand vous obtenez un combat contre les Ugas, vous obtenez toute l'action, tout le temps et je cherche à offrir une performance digne du Super Bowl. Mike Dallas est un combattant astucieux et intelligent avec beaucoup de cœur et je sais qu'il sera à son meilleur. Je suis entièrement concentré sur la tâche à accomplir, mais après avoir géré les affaires, je veux combattre les meilleurs poids welters du monde. "

Le joueur originaire de Bakersfield, en Californie, Dallas (23-3-2, 11 KOs) entre le 1er février sur une séquence de cinq matchs sans défaite, y compris un match nul contre le concurrent invaincu Dusty Hernandez Harrison. Le dernier de 33 ans a battu Moris Rodriguez en octobre et a défié Lucas Matthysse pour un titre mondial tout en affrontant des vétérans notables Josesito Lopez et Mauricio Herrera. Dallas est devenu pro en 2008 après une impressionnante carrière amateur et a été invaincu lors de ses 18 premiers combats.

"Je veux juste dire que je suis prêt à profiter de cette opportunité", a déclaré Dallas. "Je suis prêt à tout donner sur le ring le 1er février. Ce sera un grand combat et je travaille très dur pour être à mon meilleur lorsque nous entrons là-bas."