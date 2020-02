Yordenis Ugas bat Mike Dallas Jr, résultats de Biloxi

RINGSIDE 03/02/2020

📷 Stéphanie Trapp

Le meilleur poids welter cubain Yordenis Ugas (25-4, 12 KO) a battu Mike Dallas Jr. (23-4-2, 11 KO) par KO au septième tour dans une confrontation qui a mis en vedette FS1 PBC Fight Night et FOX Deportes samedi de Beau Rivage Resort Casino à Biloxi, Mississippi.

La défense acharnée de Ugas lui a permis de limiter Dallas Jr. à une moyenne de seulement sept coups de poing par coup. Ugas a également été impressionnant en attaque, avec 52% de ses coups de poing (106/203).

La fin est arrivée à 3h00 du septième round lorsque le coin de Dallas Jr. a pris la décision d’arrêter le combat.

“Je ne suis pas trop enthousiasmé par ma performance, mais le plus important était d’obtenir la victoire et de faire un pas de plus pour obtenir le titre”, a déclaré Ugas.

“Le plan de match était d’avancer, de devenir fort”, a poursuivi Ugas. «Je travaille toujours le corps fort et je veux pousser l’action et c’est ce que j’ai fait ce soir.

«L’objectif principal est maintenant de continuer à gagner et de lutter pour un titre. Je suis prêt pour tous les meilleurs poids welters. “

Le meilleur espoir invaincu, Michel Rivera (18-0, 12 KO), a battu le vétéran Fidel Maldonado Jr. (27-5-1, 20 KO) par KO technique dans une attraction co-principale légère. Représentant Saint-Domingue, en République dominicaine, Rivera a marqué un renversement du Maldonado Jr. originaire d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, au 10e tour. Maldonado Jr. s’est levé et a continué, mais Rivera l’a rapidement submergé par un barrage de coups de poing et l’arbitre est intervenu pour arrêter le combat à la marque 1:40 de la dernière image.

“Je me sens très bien”, a déclaré Rivera. «Ils m’ont opposé à un boxeur avec beaucoup d’expérience. Donc, je suis content de ma performance.

“J’étais prêt à disputer toutes les manches, pas seulement à la recherche des KO”, a ajouté Rivera. «Mon coin me disait d’attendre, de me détendre, de prendre ton temps parce que c’est un boxeur intelligent. J’ai fait ce qu’ils me disaient et je l’ai sorti de là au dernier tour. »

L’espoir percutant Raymond Guajardo (5-1, 4 KOs) a subi la première défaite de sa carrière professionnelle alors que Clay Collard (6-2-3, 2 KOs) a pu arrêter Guajardo par KO technique dans la deuxième strophe de leur super déchets de poids welter. Collard, se battant hors de Cache Valley, Utah, a infligé des dégâts en premier, marquant deux renversements dans le premier tour. Guajardo a ensuite renversé un Collard légèrement imprudent vers la fin du premier tour.

Au deuxième tour, Collard a pu terminer Guajardo, frappant Guajardo contre les cordes jusqu’à ce que l’arbitre intervienne pour arrêter le combat à la marque 1:42 du deuxième tour.

«C’était une guerre», a déclaré Collard. «C’est ça le combat. J’aime cela. C’est génial.

«Je pensais que (Guajardo) allait utiliser sa longueur et son choix, mais il est sorti en tirant, et c’est comme ça que j’aime me battre. J’aime frapper.

«Je pense que je l’ai attrapé avec un bon crochet gauche la première fois quand je l’ai laissé tomber, et le reste appartient à l’histoire», a poursuivi Collard. «Je savais que je l’avais blessé, et j’ai déjà blessé des gens avant et je leur ai sauté dessus très vite, et c’est pourquoi il m’a laissé tomber parce que la deuxième fois que je l’ai renversé, je suis devenu trop excité et je suis entré et je me suis fait prendre. Donc, je dois être plus patient.

«Je dois apprendre à être plus défensif, choisir mes tirs et les atterrir, mais ce fut une grande victoire pour moi ce soir», a conclu Collard.

L’action incluait également un espoir invaincu Omar Juarez (7-0, 4 KOs) dans une confrontation super légère contre le Mexicain Angel Martinez (19-19-1, 12 KOs). Juarez a marqué un coup de grâce au septième tour en route vers une large décision unanime (80-71, 80-71, 79-73).

«Ce fut une belle expérience, surtout en combattant un vétéran avec plus de 30 combats, mon premier huit rond aussi, et dans l’ensemble j’ai beaucoup appris», a déclaré Juarez. “Il y a des niveaux à cela, et j’ai beaucoup de travail à faire, mais j’ai hâte de regarder le film et de corriger toutes mes erreurs.”

Avant la carte principale, FS1 PBC Fight Night Prelims mettait en vedette le jeune espoir de 18 ans Jesus Ramos (12-0, 11 KOs) marquant une victoire par KO technique sur Ramal Amanov (16-2, 5 KOs) au sixième tour de leur bataille de poids welter prévue de huit tours.

L’action préliminaire a également mis en vedette le défunt Tuscaloosa, natif de l’Alabama, Deon Nicholson (13-0, 12 KOs), qui a parcouru la distance pour la première fois de sa carrière professionnelle en battant Earl Newman de Brooklyn (10-3-1, 7 KOs) par décision unanime ( 97-93, 96-94, 96-94) dans un concours cruiserweight de 10 rounds.