Yordenis Ugas gagne avec un arrêt pour Mike Dallas Jr.

Posté le 02/03/2020

Par: Rich Lopez

Premier Boxing Champions (PBC) était de retour et a accueilli une carte le soir du Super Bowl. Elle a eu lieu au Beau Rivage Resort & Casino à Biloxi, Mississippi et a été télévisée sur FOX Sports. Le coup de projecteur était sur l’ancien challenger mondial des poids mi-moyens Yordenis Ugas de Cuba. Ugas a connu une année décente en 2019. Il a perdu une mince décision contre Shawn Porter pour un titre mondial, puis a rebondi avec une victoire dominante sur Omar Figueroa Jr. Ugas a commencé la nouvelle année avec une victoire impressionnante.

Dans l’événement principal des poids mi-moyens, Yordenis “54

Milagros “Ugas (25-4, 12 KO) a dominé et arrêté Mike” The Silent Assassin ”

Dallas Jr (23-4-2, 11 KO’s) de Californie, au septième tour. En ouverture

ronde, Ugas a commencé rapidement et est sorti en tirant des coups de poing sur la tête et le corps de

Dallas. Ugas a poursuivi son assaut au deuxième tour, atterrissant des coups de crochet au

corps de Dallas. Ugas a décroché une main droite qui a blessé Dallas vers la fin de

la ronde. Ugas a suivi le travail du corps au troisième tour. Ugas a débarqué un

renversé à droite qui a blessé Dallas dans la manche. Dallas a fait de son mieux pour atterrir

coups de poing sur Ugas, mais de nombreux tirs étaient bloqués par Ugas. Ugas a poursuivi son

pression et traqué Dallas au quatrième tour. Ugas a continué son travail

corps de Dallas. Le cinquième tour était plus d’Ugas appliquant la pression et Dallas

faisant de son mieux pour riposter, mais Ugas était aux commandes. Au sixième tour, Dallas

il a tenu bon et il a fait un bon effort, mais la pression et le rythme de travail

de Ugas était trop. Au septième round, Ugas a traqué Dallas et a lancé

combinaisons à la tête et au corps. Dallas a fait atterrir un coup gauche suivi d’un

main droite mais il a de nouveau été devancé dans la manche. Une fois Dallas revenu

dans le coin, son coin a estimé qu’il a pris trop de punition et a arrêté le

bats toi. Le combat a été jugé un TKO à 3h00 du septième tour.

Ugas était impressionnant comme prévu et maintenant il a l’air

pour un autre titre tourné dans un avenir proche.

Dans la co-fonctionnalité légère, Michel «La

Zarza “Rivera (18-0, 11 KO) de la République dominicaine, a arrêté Fidel” The

Atrisco Kid ”Maldonado Jr (27-5-1, 20 KO’s) d’Albuquerque, Nouveau-Mexique, dans le

dixième tour. Maldonado a commencé à faire pression sur Rivera. Rivera a fait un

bon travail de boxe et de déménagement. Il a posé une main droite qui était la plus parlante

coup de poing du tour. Rivera a accéléré le rythme lors des deuxième et troisième manches. Il

a commencé à sauvegarder Maldonado en frappant des coups de poing droits sur la tête et le corps.

Maldonado a fait mieux dans les tours quatre et cinq, mais Rivera a fait le meilleur travail

taux. Rivera a appliqué beaucoup de pression sur Maldonado au sixième tour, ce qui a forcé

Maldonado à tenir. Rivera a poursuivi son assaut lors des septième et huitième rounds.

Rivera tirait des coups de poing droits qui claquaient la tête de Maldonado. Dans

tour neuf, Maldonado a essayé de le mélanger avec Rivera, mais il a continué à obtenir

pris avec les mêmes coups de poing droites de Rivera. Dans le tour final, Rivera

enfin arrivé à Maldonado. Rivera a atterri quelques coups de corps qui ont fait Maldonado

couvrir son corps. Rivera a ensuite décroché un crochet droit qui a laissé tomber Maldonado.

Maldonado se leva et Rivera atterrit quelques coups à la tête de Maldonado qui

a incité l’arbitre à arrêter le combat. Le temps d’arrêt était de 1:40 du dixième

rond. Rivera a bien performé contre son adversaire le plus coriace à ce jour.

Dans un combat de poids super welter de six rondes, Clay

Collard (6-2-3, 2 KO) de Las Vegas, Nevada, a arrêté Raymond “Tito” Guajardo

(5-1, 4 KO) de San Antonio, Texas, au deuxième tour.

Le combat était une fête des limaces.

Dans le premier tour, Guajardo est allé immédiatement pour le KO. Il ne lança que des coups de feu qui atterrissaient sur la tête de Collard. Cependant, Guajardo avait les mains baissées et sa tête était grande ouverte. Collard a laissé tomber Guajardo avec un crochet gauche. Guajardo s’est levé et Collard est parti pour l’arrivée. Collard a décroché quelques coups de poing consécutifs qui ont de nouveau assommé Guajardo et Guajardo a chuté pour la deuxième fois. Alors que Collard allait à nouveau finir Guajardo, Collard s’est fait attraper avec un crochet droit qui l’a laissé tomber sur la toile. Collard s’est levé et les deux combattants ont échangé des tirs jusqu’à la fin du tour. Au deuxième tour, Guajardo est allé au corps de Collard, mais Collard a ensuite renvoyé des coups de poing. Collard a décroché un crochet droit à l’abdomen qui a blessé Guajardo. Collard a terminé Guajardo avec des coups de poing droits à la tête. L’arbitre en a vu assez et a arrêté le combat. Le temps de l’arrêt était de 1:42 du deuxième tour.

Dans le combat d’ouverture de la télédiffusion, Omar «El

Relampago “Juarez (7-0, 4 KO) de Brownsville, Texas a marqué un huitième tour

décision unanime sur Angel “El Arcangel” Martinez (19-19-1,

12 KO) du Mexique, dans la division des super légers. Juarez a déménagé et mis en boîte

bien des tours 1-3. Il a utilisé son jab efficacement et il a également mélangé des coups de poing pour

la tête et le corps de Martinez. Au quatrième tour, Martinez s’est ouvert davantage et a laissé

ses mains s’en vont mais ses tirs étaient bloqués par Juarez. Juarez a continué à

bien boxer dans les tours cinq et six. Juarez a décroché un crochet gauche qui a chuté

Martinez au septième tour. Martinez s’est levé et les deux combattants se sont affrontés

coupa Martinez du côté gauche de sa tête. Juarez a décidé de simplement boxer et de bouger

dans le tour final. Les notes finales étaient de 80-71 (deux fois) et de 79-73 pour

Juarez.