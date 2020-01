Yordenis Ugas vise à faire une déclaration contre Mike Dallas Jr. le week-end du Super Bowl

RINGSIDE 29/01/2020

📷 Équipe Ugas

Le meilleur poids welter Yordenis Ugas a partagé ses réflexions sur le camp d’entraînement et a prévisualisé sa confrontation à venir contre Mike Dallas Jr. avant de monter sur le ring ce samedi 1er février lors de l’événement principal FS1 PBC Fight Night et FOX Deportes de Beau Rivage Resort & Casino.

“Nous sommes dans les derniers jours d’un grand camp d’entraînement et je ne pouvais pas me sentir mieux dans ce combat”, a déclaré Ugas. «Mon entraîneur Ismael Salas et moi-même travaillons sur une excellente stratégie qui, selon nous, sera couronnée de succès. Mon timing est juste et chaque match de sparring a été incroyable. Ce fut un camp exceptionnel à Las Vegas et je suis prêt à y aller! “

Ugas cherchera à réaliser une performance digne de sa place en tête d’affiche la nuit avant le Super Bowl LIV, et se renforcera davantage en tant que force à laquelle il faut compter avec le poids welter.

“C’est un énorme week-end pour les amateurs de sport”, a déclaré Ugas. «C’est très excitant d’être dans l’événement principal un jour avant le Super Bowl. Vous savez que lorsque je monterai sur le ring, vous verrez de l’action et une grande habileté du début à la fin. Je viens toujours pour faire de grandes performances. »

Ugas sera défié par le vétéran Dallas, qui a fait face à une compétition de qualité tout au long de sa carrière et entre dans ce match vainqueur de quatre de ses cinq derniers combats, avec le seul défaut un tirage au sort partagé en 2016 contre Dusty Hernandez Harrison.

“Mike Dallas Jr. est un combattant très qualifié qui a été dans le ring avec une très bonne opposition”, a déclaré Ugas. “C’est un vétéran rusé qui, je le sais, vient se battre de tout son cœur. Ses seules pertes sont venues contre les meilleurs combattants. Je prends ce combat très au sérieux et je devrai être sur mon jeu pour vraiment faire une déclaration. “

L’Ugas d’origine cubaine estime qu’une déclaration de samedi le remettra en position de défier l’une des élites poids welters pour un deuxième tir à un titre mondial. En mars 2019, Ugas a failli devenir champion, abandonnant une décision étroite à Shawn Porter, la titlist de la WBC. Ugas est revenu à l’action pour un éliminateur du titre WBC en juillet 2019, et il a réalisé une performance impressionnante, abandonnant Omar Figueroa et lui accordant la première perte de sa carrière.

“Mon rêve de toujours depuis que j’ai enfilé une paire de gants était de remporter un titre mondial”, a déclaré Ugas. «Je suis si près d’accomplir ce rêve, mais pour une raison quelconque, je n’ai pas réussi. Je suis déterminé à être le meilleur combattant possible, et je sais au fond de moi que je suis l’un des meilleurs poids welters au monde. Mon objectif est de devenir champion du monde en 2020. »

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés à la billetterie du Théâtre Beau Rivage et via Ticketmaster.com.