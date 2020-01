YouTuber invente une nouvelle position de boxe bizarre, COMMENT a-t-il obtenu une licence pro?

Phil Jay 31/01/2020

Un boxeur YouTube qui a combattu jeudi soir a été décrit comme un «crabe» entre autres après avoir inventé une toute nouvelle position de boxe.

Le plus petit des deux combattants, dans ce qui était autorisé à être un combat professionnel à Miami, semblait ne pas savoir à quel sport il participait.

Les fans des médias sociaux ont depuis critiqué sa performance. Alors que les vrais pros ont ridiculisé tout l’événement. Cela devrait être un avertissement futur pour quiconque pense même à organiser quelque chose de ce genre.

Dans un style entièrement nouveau, rien de tel que l’orthodoxie habituelle, gaucher ou toute autre position pugiliste, le prétendant malheureux a été sorti en un peu plus de deux minutes.

La pagaille a maintenant jeté un nouvel éclairage sur tout promoteur tentant de justifier le fait de rendre quelqu’un professionnel simplement sur les abonnés YouTube.

Une nouvelle loi doit être adoptée en raison du fait évident que les procédures actuellement en place ne contrôlent pas à qui elles accordent des licences.

La boxe n’est pas une blague, mais ce type pensait clairement que c’était le cas. Il ne savait tout simplement pas comment faire même les manœuvres les plus élémentaires.

Si cela continue, quelqu’un sera gravement blessé. Le gars le plus grand n’a même pas pu boxer lui-même et a quand même réussi à sortir son adversaire en un tour.

C’est bien de bien organiser des événements et d’inclure ces présentateurs en ligne, mais c’est clairement une mort ou une blessure grave.

TERRIBLE

Les commentaires sur l’étrange tentative de se déguiser en combattant allaient toujours être séparés sur les réseaux sociaux.

«Il avait l’air horrible, comme s’il n’avait pas été formé pendant deux ans. La position et le plan de match n’étaient pas corrects ou il l’a perdu à cause de la pression.

D’autres ont ajouté: «Quelle position avait-il (même)? C’était un squat? Il était tellement inapte! “

“Si (son entraîneur) regardait (salut) s’entraîner et pensait,” ouais, c’est le style et la position que vous devriez suivre “… Jésus f *** ing Christ … Ne devrait former personne.”

«(Il) était horrible, sa position était complètement décalée. Deux coups sûrs l’ont déséquilibré. »

«La pire position jamais prise, le pire jeu de jambes jamais fait, les pires coups jamais … avaient littéralement le jeu de jambes d’un crabe. Honnêtement, je suis content de m’être endormi avant le début du combat. Ce fut l’un des pires combats de boxe sur YouTube jamais. “

Si la Commission qui a donné son feu vert à ces deux-là ne tient pas d’enquête pour savoir pourquoi ils ont été approuvés en tant que professionnels, ils ne font pas leur travail.

Dans l’état actuel des choses, c’est dangereux, imprévisible et loin de la norme de la boxe ratifiée appropriée.

YouTube Boxing devrait être interdit d’être inclus dans les événements professionnels. Il n’est même pas au statut d’amateur lors d’une récente visualisation.

Lancez leur propre société YouTube Boxing et diffusez uniquement sur YouTube, car aucun réseau de télévision au monde ne paierait jamais d’argent pour diffuser ce qui s’est passé cette semaine.

