YouTuber s’excuse pour les tweets historiques sur Eddie Hearn, Tyson Fury et Kell Brook

Nouvelles de boxe du monde 05/02/2020

Un YouTuber travaillant pour l’un des sites d’interview de boxe les plus visités au Royaume-Uni sur Internet a été contraint de s’excuser après qu’une dispute a éclaté sur des tweets historiques.

Umar, connu sous le nom d’Umar IFL pour la plupart des fans sur les réseaux sociaux, a attiré l’attention des utilisateurs lorsque de prétendus vieux tweets ont été diffusés de 2015 à 2017.

C’était avant qu’il n’occupe son poste actuel.

Eddie Hearn, Tyson Fury et Kell Brook étaient trois des cibles de ce qui a depuis été largement considéré comme très offensif contre les deux anciens champions du monde et le promoteur de Matchroom.

Parmi les autres messages publiés, citons celui concernant la comparaison entre Anthony Joshua et Muhammad Ali. Un autre qui incluait une référence à un chant de football destiné aux fans de Liverpool et à la tragédie de Hillsborough, en plus d’appeler des gens de la ville des «bin-dippers».

Reprenant sur les réseaux sociaux, des excuses ont été présentées mercredi matin.

J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et je dois beaucoup d’excuses à la communauté de la boxe, aux gens de Liverpool & IFL TV, je suis vraiment désolé. pic.twitter.com/E5fFiSAuW9

– Umar (@Umar_iFL) 5 février 2020

Alors que certains se félicitaient des excuses, d’autres n’étaient pas si indulgents.

Je m’excuse seulement parce que vous vous êtes fait prendre. Vos vrais sentiments envers les habitants de Liverpool sont connus.

– Dan (@ DanW400) 5 février 2020

Ils comprenaient: «Je m’excuse seulement parce que vous vous êtes fait prendre. Vos vrais sentiments envers les habitants de Liverpool sont connus. »

«Vous devez avoir connu Hillsborough pour le dire en premier lieu. Vous n’avez pas dit en quoi consistaient les excuses pour avoir juste mentionné “l’affaire” et Liverpool affecté. Vous avez également offensé plus de gens. N’oubliez pas Eddie, Tyson etc. “

D’autres ont déclaré: «Nous faisons tous des erreurs. Le garçon était un enfant. Donnez-lui une chance et passez à autre chose. »

“Voilà, vous vous excusez, passez à autre chose. Tout le monde mérite une deuxième chance dans les limites du raisonnable. Je pense que cela peut être surmonté. Je viens de Liverpool et je soutiens Liverpool, le temps guérira. “

Les gens disent pardonner et oublier qu’il était jeune. Le fait est que je n’aurais jamais rêvé de dire ce qu’il a fait (référence à une tragédie) même à l’âge de 16,17 ou 18 ans parce que j’ai de la compassion !!! Deuxièmement, comment peut-il continuer à interviewer alors que la plupart des boxeurs scouse ne veulent pas de lui près d’eux! & https://t.co/odLPuuVrS6

– Sara Beverley Jones (@SaraBeverley) 5 février 2020

FUTUR

La porte-parole de Ring Card Girl, Sara Beverley Jones, a demandé comment les commentaires étaient parvenus sur Twitter en premier lieu et comment Umar pourrait continuer à interviewer les combattants.

«Les gens disent pardonner et oublier qu’il était jeune. La chose est que je n’aurais jamais rêvé de dire ce qu’il a fait (référence à une tragédie) même à l’âge de 16,17 ou 18 ans parce que j’ai de la compassion !!! Deuxièmement, comment peut-il continuer à interviewer alors que la plupart des boxeurs scouse ne veulent pas de lui près d’eux!

«Les autres boxeurs, etc. (fureur de Tyson), a-t-il prévu. Cela rend son travail difficile, vous ne pensez pas? s’il a offensé ces gens, il veut un entretien avec eux. Il aura besoin de sécurité lui-même. »