Yuniel Dorticos retourne à Riga, cette fois pour bouleverser la foule et remporter la couronne WBSS

RINGSIDE 16/02/2020

đŸ“· WBSS

Lorsque le finaliste invitĂ©, Yuniel Dorticos, est tombĂ© en panne et a Ă©liminĂ© Andrew Tabiti Ă Riga en juin pour obtenir une place dans la finale des 200 livres, il a gagnĂ© des fans dans la ville natale de son adversaire, Mairis Briedis. L’Arena Riga n’est pas la taniĂšre du lion, mais une maison loin de chez soi.

“Je me sens vraiment chez moi Ă Riga”, a dĂ©clarĂ© le champion cubain IBF basĂ© Ă Miami, en Floride. «Les gens et les fans de Lettonie sont incroyables. J’ai ressenti leur soutien en juin – je ne m’attends pas Ă ce qu’ils me soutiennent contre leur hĂ©ros – mais je sens qu’ils respectent ce dont je suis capable et j’ai Ă©tĂ© reçu Ă bras ouverts lors de ma visite de la ville en janvier pour la confĂ©rence de presse du coup d’envoi . En Lettonie, ils savent ce qu’est la boxe.

«Je m’entraĂźne plus dur que jamais et j’ai hĂąte de revenir. Cela ne devient pas plus grand que de se battre pour le trophĂ©e Muhammad Ali dans une arĂšne Ă guichets fermĂ©s. Les fans peuvent s’attendre Ă un combat qui restera dans les livres d’histoire comme un classique. »

Briedis et Dorticos peuvent s’attendre Ă s’affronter devant une foule de capacitĂ© dans leur finale du TrophĂ©e Ali WBSS Cruiserweight Ă l’Arena Riga le 21 mars.

“Les billets se vendent Ă une vitesse phĂ©nomĂ©nale, cet Ă©vĂ©nement va se vendre!” a dĂ©clarĂ© Kalle Sauerland, chef de la boxe du WBSS. «La plupart des catĂ©gories Ă bas prix ont disparu et le dernier lot de billets a maintenant Ă©tĂ© publiĂ©. Nous ne pouvons pas prĂ©dire le rĂ©sultat de la finale, mais nous savons dĂ©jĂ que ce sera Ă©lectrique le 21 mars Ă l’intĂ©rieur de l’Arena Riga. “

Les billets pour l’incroyable Ă©preuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy sont en vente Ă partir de 29 € via bilesuserviss.lv ici.

La finale sera diffusĂ©e en direct sur DAZN aux États-Unis. Les fans peuvent visiter DAZN.com ou tĂ©lĂ©charger l’application DAZN sur leur appareil connectĂ© prĂ©fĂ©rĂ©.