Zab Judah s’arrête par Boxing Insider Radio pour donner son avis sur Deontay Wilder vs Tyson Fury 2

Publié le 03/12/2020

L’équipe de Boxing Insider Radio a reçu un cadeau spécial lorsque l’ancien champion du monde de plusieurs divisions et ancien titlist incontesté des Welterweight Zab Judah s’est arrêté. Le natif de Brooklyn, New York, a donné son avis sur Deontay Wilder vs Tyson Fury 2, ainsi que sur qui, selon lui, va remporter la victoire lors de leur troisième match.

Lorsque l’ancien titlist WBC Heavyweight Deontay Wilder a été éliminé lors de son match revanche contre Tyson Fury au MGM Grand, à Las Vegas, Nevada, le 22 février, il semblait que le monde entier s’était arrêté. Même si vous pensiez que Fury allait gagner, vous ne pouviez en aucune façon prévoir le battement qui allait avoir lieu.

Quel que soit le résultat, la majorité du monde s’est trompé. Wilder n’a pas seulement perdu, il a été détruit. Les prédictions d’une victoire de Wilder par arrêt ou d’une victoire de Fury sur les points étaient valables, mais bien sûr, toutes fausses.

Si vous faisiez partie de ceux qui pensaient que Wilder allait obtenir l’emploi à l’intérieur de la distance, ne vous sentez pas trop mal. Votre prédiction ne pourrait pas être aussi mauvaise que l’ancien champion incontesté des poids welters Zab Judah.

“Je prédis que Deontay Wilder gagnerait dans les trois tours par KO”, a déclaré Judah sur Boxing Insider Radio. «J’ai donc été surpris de dire le moins. Tyson Fury m’a fait manger mes mots. »

Même avec Fury lui laissant l’œuf sur le visage, le champion du monde de division multiple ne change pas de cap sur le résultat d’un troisième concours qui devrait avoir lieu en juillet, plus tard cette année.

«Je fais mon dernier choix pour le troisième combat, donc si quelqu’un me demande mon choix cette fois, rappelez-vous simplement le choix que j’ai fait la dernière fois. C’est ce que je pense qui va se produire. “

Donc, essentiellement, Judah s’attend à ce que Wilder fasse le travail cette fois-ci. Contrairement à sa prédiction pour leur deuxième concours, Judah sera seul sur une île. Peu s’attendent à ce que Wilder retrouve son statut de champion au cours des prochains mois.

Pour le moment, les cotes ont Fury comme favori -275. Autrement dit, pour gagner 100 $, vous devez risquer 275 $. Wilder, quant à lui, arrive à +235. Donc, avec un pari de 100 $, vous pourriez rapporter un total de 335 $.

Zab a toujours été connu comme un peu joueur. Son infâme combat de jeux de dés à Miami Beach restera à jamais sur Internet.

Zab Judah, âgé de 20 ans, s’est rendu à Miami Beach pour s’amuser alors qu’il purgeait une suspension d’un an au milieu des années 2000. Ce qui était censé être une nuit de plaisir s’est avéré être une nuit de combats et de jeux d’argent, ce qui est exactement ce que Juda aime.

À l’époque, une jeune femme et ce qui semblait être son petit ami à l’époque, ont tenté de faire sortir Juda de quelques milliers de dollars. Disons que ça ne s’est pas bien terminé pour la paire. Lorsque vous êtes de Brooklyn, New York, vous voyez l’agitation venir à un kilomètre.

Alors oui, quand il s’agit de jouer, Judah prend plaisir à le faire, donc si on lui donne le choix, l’ancien champion mettra tout en jeu en faveur de Wilder.

Mais avant de le faire, il a donné quelques conseils, d’un ancien champion à l’autre.

“Ne pense pas. Allez-y et poussez deux coups sur son visage, puis lancez cette main droite comme si vous étiez dans le club de striptease en train de jeter de l’argent », a déclaré Judah alors qu’il éclatait de rire incontrôlable. “Rapide et dur.”

Mis à part donner des conseils sur ce qu’il faut faire à l’intérieur du ring, Judah a également eu quelques mots pour Wilder en termes de quoi faire à l’extérieur.

À présent, vous l’avez tous vu. À partir du moment où Wilder a subi la première défaite de sa carrière, il a choisi de ne pas accepter la responsabilité d’accepter le blâme pour lui-même. Au lieu de cela, il a pointé ses doigts dans le sens de sa tenue d’avant-combat qui aurait pesé plus de 40 livres. Judah, comme tout le monde, ne tombe pas exactement dans le coup.

“Je veux dire tout d’abord, je ne paie pas 40 000 $ et je ne l’essaie pas, mais cela aurait pu être une chute. Mais ce n’est pas la bonne excuse. Il a perdu son record invaincu et son titre de poids lourd à cause de son costume de 40 livres? Non. “

Bien que Judah ait critiqué Wilder pour son choix de tenue d’avant-combat, il est allé dans la direction opposée en termes d’arrêt qui s’est produit lors du septième tour. Au cours de la période, Wilder a pris un martèlement absolu. Le sursis pour l’ancien champion est venu sous la forme d’une serviette blanche qui a été jetée par le cornerman et l’ancien titlist Welterweight Mark Breland. Le contrecoup a rapidement suivi alors que beaucoup mettaient en doute la décision de Breland.

Avec tout le respect que je dois à ceux qui ont une opinion négative du choix de Breland, vous ne savez pas de quoi vous parlez.

«En tant que combattant qui a subi une opération au cerveau l’année dernière en raison d’un combattant sale, je suis tout à fait soucieux de la sécurité. Après ma chirurgie cérébrale, je me suis assis avec beaucoup de médecins et j’ai découvert le cerveau. Le cerveau n’est pas censé être touché. Donc, à chaque fois qu’un combattant prend une balle dans la tête, ce n’est pas bon. Donc, pour que Mark Breland s’assoit et regarde Deontay Wilder prendre de nombreux coups de feu à la tête et sauter pour l’arrêter, alors vous ne pouvez pas lui en vouloir. “

Si quelqu’un comprend les frustrations de Wilder après avoir perdu le premier combat de sa carrière, ce serait Zab Judah.

En 2001, Judah était au sommet du monde de la boxe. Il était parfait 28-0 et détenait les titres mondiaux WBA, WBC et IBF Super Lightweight. Il avait l’air à peu près imbattable. Mais alors, apparemment de nulle part, son aura d’invincibilité a disparu dans l’air.

Un concours de 2001 contre Kostya Tszyu ressemblait à un match facile sur papier pour Judah. Le premier tour s’est déroulé comme la plupart de ses combats alors que Judah dominait. Le deuxième tour cependant, l’a vu se faire prendre d’un coup franc et ne jamais se remettre.

L’endroit numéro un, avec sa renommée et son argent, fut momentanément arraché sous lui. Lorsque la plupart des combattants décrochent la première perte de leur carrière, ils pleurent ou boudent avec incrédulité. Juda n’a fait ni l’un ni l’autre, il est devenu complètement fou.

«L’homme avant de perdre, j’ai toujours pensé qu’ils devraient me tuer avant que cela ne se produise. Quand j’ai perdu ce combat contre Kostya Tszyu, je suis devenu fou. N’oubliez pas que j’ai jeté la chaise sur le ring, je n’étais pas du tout d’accord », a déclaré Judah alors qu’il pouvait s’empêcher de rire en se remémorant l’un des moments les plus chaotiques de l’histoire de la boxe. «Aucun manque de respect pour l’arbitre mais je l’ai poursuivi quand il a arrêté mon combat. Quand il a dit que le combat était terminé, j’ai dit non, non, non, non, non, le combat venait juste de commencer. Maintenant, c’est entre moi et toi. “

Des moments comme l’incident de 2001 entre Zab Judah et l’un des arbitres ont contribué à faire du champion à plusieurs reprises une icône du sport. Il a peut-être subi une perte brutale contre Tszyu, mais il a réussi à rebondir non seulement pour remporter plusieurs titres dans plusieurs catégories de poids, mais aussi pour devenir un champion incontesté des poids welters. Il est donc prudent de dire qu’il sait une chose ou deux sur le fait de rebondir après la défaite.

Avec Fury conservant à la fois les titres WBC et Lineal, beaucoup le considèrent comme le meilleur de la division des poids lourds. Mais pas Juda. Il pense qu’une autre titlist Heavyweight est actuellement en train de dormir sur tout le monde dans la division.

«En ce moment, Joshua bat Tyson Fury. Anthony Joshua a traversé le pire embarras de sa vie à New York aux mains d’Andy Ruiz. Il ne laissera jamais cela se reproduire. Je pense donc que cette perte a fait de lui un meilleur combattant. »