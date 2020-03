Zach Parker et Rohan Murdock s’affrontent avant le choc de Manchester

RINGSIDE 05/03/2020

Le concurrent classé WBO n ° 2 Zach Parker (18-0, 12 KO) s’est retrouvé face à face avec le n ° 1 Rohan Murdock (24-1, 17 KO) pour la première fois lors de la conférence de presse avant leur affrontement super-moyen. Samedi 7 mars à la Manchester Arena, en direct sur Sky Sports et DAZN.

Le Mercure Manchester Piccadilly Hotel a accueilli la conférence de presse finale où l’ancien champion britannique invaincu Parker était de bonne humeur et s’adressait aux médias alors qu’il se préparait pour le plus grand combat de sa carrière.

“Je tiens à remercier l’équipe Sauerland, Matchroom et Sky Sports pour avoir mis le combat”, a déclaré Parker. «Je suis prêt pour samedi soir et je vais proposer un spectacle pour tout le monde. C’est le numéro 1 et le numéro 2 et le vainqueur, espérons-le, obtiendra le titre mondial. C’est pour ça que je fais de la boxe, les grandes nuits! “

L’Australien Rohan Murdock a précédemment détenu le titre WBO Oriental Super Middleweight et espère qu’un début réussi au Royaume-Uni le propulsera vers un titre mondial.

“C’est un combat énorme et j’ai hâte de me mettre au niveau où j’appartiens”, a déclaré le natif du Queensland. “Je m’attends à ce qu’il sorte en boxe mais je m’en tiens à mon plan de match et je suis confiant que je sortirai avec la victoire.”

Nisse Sauerland, le promoteur de Parker, est confiant que son combattant se produira à nouveau à la Manchester Arena, après avoir remporté un KO au deuxième tour contre Adasat Rodriguez lors de sa dernière bataille à l’arène en 2018.

“Cette confrontation promet d’être le combat de la nuit et tout le monde regarde dans l’arène et sur Sky et DAZN est pour un régal!”

Eddie Hearn, président de Matchroom, a déclaré: «Zach Parker ressemble depuis longtemps à l’une des meilleures perspectives du Royaume-Uni; C’est un grand combat 50/50 et une énorme opportunité pour les deux hommes d’intensifier et de décrocher un titre mondial. »

Parker contre Murdock fait partie d’une énorme soirée d’action à Manchester.

L’événement principal voit Scott Quigg (35-2-2, 26 KOs) affronter Jono Carroll (17-1-1, 3 KOs) dans un excitant match Super-Featherweight, le prétendant Manchester Heavyweight Hughie Fury (23-3, 13 KOs) revient alors qu’il cherche à se frayer un chemin vers le titre en 2020, le talent de Liverpool Super-Welterweight Anthony Fowler (11-1, 8 KOs) continue sa chasse pour un match revanche avec Scott Fitzgerald, la starlette Sheffield Super-Lightweight Dalton Smith (4- 0, 3 KOs) semble aller 5-0, Jack Cullen de Bolton (17-2, 8 KOs) revient après son prétendant FOTY avec Felix Cash, ‘The Albanian Bear’ Reshat Mati (6-0, 4 KO’s) fait son Royaume-Uni débuts dans un concours de poids welter, Ricky Hatton formé Super-Featherweight Ibrahim Nadim (1-0) semble impressionner et il y a de l’action pour Oldham Lightweight Aqib Fiaz (4-0) et Liverpool Super-Flyweight Blane Hyland (2-0), avec d’autres combats seront annoncés prochainement.

Les billets au prix de 40 £, 60 £, 100 £ et 200 £ (VIP) sont disponibles à l’achat maintenant via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www. matchroomboxing.com).