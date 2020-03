Zach Parker vise le titre, nomme Caleb Plant meilleur champion à 168

RINGSIDE 03/03/2020

Zach Parker vise la suprĂ©matie des Super Middleweight alors que l’ancien champion britannique invaincu cherche Ă remporter son premier titre mondial lorsqu’il affrontera l’Australien Rohan Murdock ce samedi 7 mars Ă la Manchester Arena, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et Ă DAZN. aux Etats-Unis.

Parker (18-0, 12 KOs), classĂ© n ° 2 avec la WBO, dit qu’il est en forme de sa vie avant son affrontement crunch avec la WBO No.1 Murdock (24-1, 17 KOs). Le joueur de 25 ans savoure un retour Ă Manchester, oĂč il a dĂ©jĂ connu du succĂšs, et affirme catĂ©goriquement que son nom dĂ©passera les 168 livres aprĂšs le 7 mars.

“Ce fut le meilleur camp que j’aie jamais eu”, a dĂ©clarĂ© le boxeur du Derbyshire. “Je vole. Tous mes engins vont et je ne peux pas attendre pour y entrer. Je suis prĂȘt Ă faire du rock and roll. J’ai eu un camp plus long cette fois et je suis en trĂšs bonne forme. J’ai fait diffĂ©rents exercices de sac et beaucoup plus d’entraĂźnement pour celui-ci.

«Nous avons eu l’ancien champion du monde WBA Giovanni De Carolis. C’est formidable d’avoir quelqu’un avec ce genre d’expĂ©rience. J’ai Ă©galement entraĂźnĂ© Jason Welborn, Lennox Clarke, Kieran Conway et quelques amateurs Ă©galement, donc je l’ai mĂ©langĂ© avec diffĂ©rents gars et diffĂ©rents styles.

«J’adore la foule de Manchester. Le stade est toujours Ă©lectrique. C’est lĂ que j’ai combattu Adasat Rodriguez sur la undercard Groves-Eubank et je l’ai Ă©liminĂ© au deuxiĂšme tour. Ça va ĂȘtre de bons combats lĂ -bas Ă nouveau et j’espĂšre que je peux obtenir une autre victoire d’arrĂȘt pour en faire deux sur deux.

«J’ai regardĂ© un peu Murdock mais je ne regarde pas vraiment beaucoup de mes adversaires. Je me concentre gĂ©nĂ©ralement sur ce que je fais parce que chaque combat est diffĂ©rent. Il apportera probablement un plan de match diffĂ©rent dans ce combat, donc je serai prĂȘt pour le style qu’il apportera. Je m’attends Ă ce que ce soit mon combat le plus dur jusqu’Ă prĂ©sent, mais je suis prĂȘt Ă partir. Il a gagnĂ© 24 sur 25, donc vous savez que ça va ĂȘtre un bon combat.

«C’est le combat le plus important de ma carriĂšre jusqu’Ă prĂ©sent. Il est numĂ©ro un et moi numĂ©ro deux. Nous allons tous les deux y aller pour voir qui peut sortir vainqueur et tenter de dĂ©crocher le titre. Je suis convaincu Ă 100% que je serai numĂ©ro un aprĂšs le 7 mars. »

En cas de succĂšs, Parker lorgnera sur le champion du monde WBO en titre Billy Joe Saunders, une confrontation entiĂšrement britannique qu’il dit qu’il accepterait avec plaisir avec un affrontement avec l’un des autres grands noms de la division, notamment Callum Smith et Caleb Plant, ou un mĂ©ga-combat avec la superstar mexicaine Saul ‘Canelo’ Alvarez, qui serait en train de boxer Saunders pour la ceinture WBO en mai.

«Billy Joe Saunders est dĂ©finitivement sur mon radar», dĂ©clare Parker. «C’est un bon combattant. Il a Ă©tĂ© lĂ et l’a fait. Un champion du monde Ă deux poids. C’est le type de combat que je veux contre une opposition de haut niveau. Je serais prĂȘt Ă combattre n’importe lequel des grands noms. Pour moi, c’est entre Caleb Plant et Callum Smith pour qui est le meilleur de la division. Callum Smith n’avait pas l’air trop beau contre John Ryder, il avait l’air un peu douteux, donc je devrais aller avec Caleb Plant, mais je me battrais non plus.

«Si Canelo dĂ©cide de combattre Saunders, il pourrait ĂȘtre le prochain pour moi. C’est le genre de combat pour lequel vous venez en boxe. Se battre sous les grandes lumiĂšres en AmĂ©rique. C’est un combat que j’adorerais et je pense que je causerais des problĂšmes Ă Canelo Ă cause de mon style maladroit. C’est un combat Ă 100% que j’aimerais beaucoup. “

Parker contre Murdock fait partie d’une Ă©norme soirĂ©e d’action Ă Manchester.

L’Ă©vĂ©nement principal voit Scott Quigg (35-2-2, 26 KOs) affronter Jono Carroll (17-1-1, 3 KOs) dans un excitant match Super-Featherweight, le prĂ©tendant Manchester Heavyweight Hughie Fury (23-3, 13 KOs) revient alors qu’il cherche Ă se frayer un chemin vers le titre en 2020, le talent de Liverpool Super-Welterweight Anthony Fowler (11-1, 8 KOs) continue sa chasse pour un match revanche avec Scott Fitzgerald, la starlette Sheffield Super-Lightweight Dalton Smith (4- 0, 3 KOs) semble aller 5-0, Jack Cullen de Bolton (17-2, 8 KOs) revient aprĂšs son prĂ©tendant FOTY avec Felix Cash, ‘The Albanian Bear’ Reshat Mati (6-0, 4 KO’s) fait son Royaume-Uni dĂ©buts dans un concours de poids welter, Ricky Hatton formĂ© Super-Featherweight Ibrahim Nadim (1-0) semble impressionner et il y a de l’action pour Oldham Lightweight Aqib Fiaz (4-0) et Liverpool Super-Flyweight Blane Hyland (2-0), avec d’autres combats seront annoncĂ©s prochainement.

