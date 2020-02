Zach Parker vs Rohan Murdock vainqueur poussant pour le tir de Billy Joe Saunders

RINGSIDE 16/02/2020

Zach Parker et Rohan Murdock, les super-poids moyens classés n ° 1 et n ° 2 avec la WBO, s’affronteront à Manchester Arena le samedi 7 mars, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis, avec le gagnant lorgnant un a tiré sur le champion du monde en titre Billy Joe Saunders.

Invaincu, le champion britannique des super-moyens Parker (18-0, 12 KOs) revient sur le ring après sa victoire par arrêt sur Steven Crambert au SSE Hydro à Glasgow tandis que l’Australien Murdock (24-1, 7 KOs) combat au Royaume-Uni pour la première fois temps après sa victoire du titre oriental de la WBO sur Rolando Wenceslao Mansilla.

“Je suis ravi de combattre Rohan Murdock”, a déclaré Parker. «C’est le combat où j’arrive au plus haut niveau. J’ai dû être patient et cela a parfois été très difficile, mais nous sommes ici maintenant. Je vais faire une grande performance et aviser les grands noms que je viens.

«Je voudrais personnellement remercier mon manager Neil Marsh, mon entraîneur Errol Johnson et le reste de mon équipe. Je voudrais également remercier les frères Sauerland d’avoir offert cette fantastique opportunité et Eddie et Matchroom Boxing d’avoir organisé le combat. Profitez du combat tout le monde. “

“Ce n’est pas souvent qu’un Australien a la chance de voyager et de se battre devant une foule immense dans l’arène”, a déclaré Murdock. «Je suis très reconnaissant de l’opportunité offerte par MTK Global et Matchroom Boxing, et je suis ravi de profiter de l’expérience.

«J’ai beaucoup de respect pour mon adversaire Zach Parker. Parker est un boxeur qualifié avec des mains rapides. Je sais que j’appartiens à ce niveau et Parker est l’adversaire parfait pour le prouver.

«Les fans qui viennent me voir combattre peuvent s’attendre à voir un boxeur qui a consacré sa vie au sport avec la vision de garantir cette opportunité. Ils peuvent s’attendre à ce que je laisse absolument tout sur le ring pour obtenir le «W», que ce soit en utilisant mes capacités de boxe ou en faisant un combat de chien absolu, je m’adapterai à tout ce qui est nécessaire. L’esprit australien sera à l’honneur. »

Nisse Sauerland, le promoteur de Parker, a déclaré: «C’est l’occasion que Zach attendait et qu’il va saisir à deux mains. Nous sommes très heureux de travailler avec Eddie Hearn et Matchroom Boxing pour placer ce combat sur une grande carte à la Manchester Arena. Rohan Murdock est un bon combattant qui mérite son classement, mais c’est le moment pour Zach de briller. Nous nous attendons à ce qu’il vole la vedette, puis le titre mondial est le suivant! »

“Je crois fermement que Zach Parker est l’une des meilleures perspectives au Royaume-Uni en ce moment, mais il a fallu faire preuve de patience pour garantir la bonne opportunité et c’est là pour le moment”, a déclaré Neil Marsh, directeur de Parker. “Zach brillera à la Manchester Arena le 7 mars.”

Parker contre Murdock fait partie d’une énorme soirée d’action à Manchester.

L’événement principal voit Scott Quigg (35-2-2, 26 KOs) affronter Jono Carroll (17-1-1, 3 KOs) dans un excitant match Super-Featherweight, le prétendant Manchester Heavyweight Hughie Fury (23-3, 13 KOs) revient alors qu’il cherche à se frayer un chemin vers le titre en 2020, le talent de Liverpool Super-Welterweight Anthony Fowler (11-1, 8 KOs) continue sa chasse pour un match revanche avec Scott Fitzgerald, la starlette Sheffield Super-Lightweight Dalton Smith (4- 0, 3 KOs) semble aller 5-0, Jack Cullen de Bolton (17-2, 8 KOs) revient après son prétendant FOTY avec Felix Cash, ‘The Albanian Bear’ Reshat Mati (6-0, 4 KO’s) fait son Royaume-Uni débuts dans un concours de poids welter, Ricky Hatton formé Super-Featherweight Ibrahim Nadim (1-0) semble impressionner et il y a de l’action pour Oldham Lightweight Aqib Fiaz (4-0) et Liverpool Super-Flyweight Blane Hyland (2-0), avec d’autres combats seront annoncés prochainement.

Les billets au prix de £ 40, £ 60, £ 100 et £ 200 (VIP) sont disponibles à l’achat maintenant via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www. matchroomboxing.com).