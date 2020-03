Bracket Madness: Ultimate Podcast Bracket 2020

Le support de podcast FTW Ultimate est de retour pour sa deuxième itération annuelle. Il est temps pour quelques Pod Wars.

L’année dernière, Binge Mode a effectué une course majeure à partir des 4 têtes de série, bouleversant les grands noms sur le chemin d’une victoire au titre contre Crime Junkie en finale. Nous avons récompensé l’excellence du mode Binge l’année dernière en les faisant grimper d’une place, pour binge ma 3 graines. Pourquoi? Nous aimons quand ils ont quelque chose à prouver. Nous les avons également oubliés lors des deux premières graines, et j’étais trop paresseux pour revenir en arrière et le changer.

Pour ce qui est de l’ensemencement, nous avons utilisé la méthode scientifique de «jeter un coup d’œil sur les graphiques du podcast Apple et ensuite simplement mettre des choses que nous aimons». Si nous avons laissé votre podcast, ne soyez pas trop offensé. J’ai laissé mon propre podcast. Voir? Je me déteste autant que je te déteste.

Le scrutin se terminera à 10 h 00 HE le jour suivant et de nouvelles rencontres seront affichées à 10 h 30. Si je suis en retard, détends-toi. Donne-moi du temps. La mise à jour de ces fichiers Illustrator peut être un ours, et c’est tout, et c’est un support de podcast composé.

D’ACCORD! Votez maintenant!

True Crime Region

Région sportive

Région Culture / Comédie

Actualités / Politique Région

