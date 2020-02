Bracketology 2020: La stabilité chaotique continue de définir la saison

Bien que «équilibré» et «imprévisible» aient été les deux adjectifs les plus utilisés pour décrire la saison de basket-ball universitaire 2019-2020, je vais en ajouter une troisième, beaucoup plus contradictoire, pour décrire la course aux quatre matchs du tournoi NCAA. Graines n ° 1.

Ennuyeuse.

Pour la cinquième semaine consécutive, les quatre mêmes équipes détiennent les points d’ancrage régionaux, toujours dans le même ordre que le comité de sélection a annoncé le 8 février, appliqué ici il y a sept jours:

Les 23-1 Baylor Bears, n ° 2 du NET, se sont classés premiers au classement général et se sont classés dans la région sud de Houston.

Les 12 plus grands rivaux des Bears, les Kansas Jayhawks de 22-3, quatrième du NET mais avec 10 victoires en Quad 1, se sont classés deuxièmes au classement général et se sont classés dans la région du Midwest à Indianapolis.

Les Bulldogs de Gonzaga, leaders du COE, 26-1, et la troisième équipe du NET, ancrent le régional de l’Ouest à Los Angeles.

Enfin, la seule équipe invaincue de la nation, les Aztèques de San Diego, 25-0 contre la division I et au sommet de la table NET. En tant que quatrième tête de série n ° 1, ils sont affectés à la région Est de New York.

Et vous pourriez faire valoir que la stabilité de la ligne supérieure se glisse dans les deux lignes, comme les Duke Blue Devils, maintenant au sommet du classement ACC, et Dayton Flyers, 23-2 et un parfait 12-0 dans Atlantic 10 jouent jusqu’à présent, se sont imposés comme les équipes classées cinquième et sixième du classement.

Recherchez le Maryland pour faire un sérieux effort vers la ligne supérieure au cours des dernières semaines de la saison.





Mike Carter-USA TODAY Sports

Mais les deux équipes classées immédiatement derrière Duke et Dayton sont positionnées pour les chasser toutes les deux et potentiellement passer l’État de San Diego en première ligne. Premièrement, les Maryland Terrapins sont passés à 21-4 au total et septième dans le NET après la victoire sur route palpitante de samedi soir contre les Michigan State Spartans. C’était la huitième victoire consécutive des Terps. Pour renforcer leur cause, les cinq derniers matchs du Maryland (après la visite de Northwestern mardi) sont tous destinés à améliorer le profil du Quad 1. Ensuite, il y a les Florida State Seminoles, également assis à 21-4. Le club de Leonard Hamilton n’a perdu contre Duke et Virginia (tous deux sur la route) depuis la nouvelle année, et leur match le plus difficile à disputer, contre Louisville, arrive à Tallahassee. Cependant, la faiblesse de l’ACC de cette année pourrait limiter le plafond des Séminoles, une déficience reflétée dans leur classement NET du 15e – huit points de moins que le Maryland. Cependant, si FSU peut gagner le titre du tournoi ACC? Ce résultat pourrait changer la donne pour les ‘Noles.

Mais une fois que vous vous êtes éloigné des deux premières lignes de semences, l’ennui disparaît soudainement et la folie de la marque revient cette année avec vengeance.

JMJ, Louisville?





Jeremy Brevard-USA TODAY Sports

Trois des graines n ° 3 d’aujourd’hui perdues deux matchs au cours de la dernière semaine. Louisville a perdu sa place sur les deux lignes après avoir abandonné les compétitions consécutives sur route à Georgia Tech et Clemson Tigers. Les Pirates de Seton Hall sont tombés contre les Bluejays de Creighton, désormais quatre têtes de série, dans un thriller à Newark mercredi, puis se sont creusés trop profondément dans un trou à Providence samedi. Ensuite, il y a les West Virginia Mountaineers, qui n’ont pas réussi à marquer dans les cinq dernières minutes de la visite en milieu de semaine du Kansas, puis ont perdu par 11 à Baylor samedi. La nouvelle tête de série no 3 de cette semaine, les Wildcats de Villanova, a été l’exception, alors qu’ils ont vaincu Marquette dans le match contre Big East, puis ont terminé une campagne 4-0 Big Five en battant Temple sur la route.

Villanova remplace Auburn, qui passe à une toute nouvelle ligne à quatre. Alors que l’équipe de Bruce Pearl a pu venger une défaite antérieure contre l’Alabama mercredi, la défaite de 85-73 samedi au Missouri n’était pas un excellent suivi. Creighton, une équipe de l’Oregon qui a balayé le Colorado et l’Utah, et Penn State, vainqueur de huit matchs consécutifs, occupent les places restantes dans le top 16.

Après le crochet complet et le récapitulatif d’aujourd’hui, je vais jeter un œil à la ligne de coupe et expliquer pourquoi l’un des nouveaux entrants de ce crochet se retrouve un peu en sécurité au-dessus de la mêlée.

Remarque: les nouveaux participants sont marqués d’un astérisque (*) et les flèches indiquent le mouvement d’une équipe vers le haut ou vers le bas du support.

Liste complète des graines

1. Région sud (Houston)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

1. Baylor (Big 12) contre * 16. Robert Morris (NEC) / État de Norfolk (MEAC)

↓ 8. Illinois vs 9. Rhode Island

Tampa, Floride (jeu / sam.)

↓ 5. Butler contre 12. Yale (Ivy)

↓ 4. Auburn contre 13. Nord du Texas (C-USA)

Albany, New York (jeu / sam.)

↑ 6. Ohio State vs 11. Virginia

3. Villanova contre 14. Colgate (Patriot)

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

↓ 7. LSU contre 10. Oklahoma

2. Maryland (Big Ten) contre * 15. Austin Peay (OEV)

4. Région de l’Est (New York)

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

1. État de San Diego (MW) contre 16. Montana (Big Sky)

↑ 8. Xavier contre ↓ 9. Texas Tech

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

↓ 5. Kentucky (SEC) contre ↓ 12. Nord de l’Iowa (MVC)

↑ 4. Penn State contre ↓ 13. Stephen F. Austin (Southland)

Albany (jeu / sam.)

↑ 6. Arizona contre * 11. Cincinnati (américain)

3. Seton Hall (Big East) contre 14. Hofstra (CAA)

Greensboro (vendredi / dimanche)

↑ 7. Michigan vs ↑ 10. État de Wichita

2. Duke (ACC) contre 15. État du Dakota du Sud (Sommet)

2. Région du Midwest (Indianapolis)

Omaha (vendredi / dimanche)

1. Kansas vs * 16. Prairie View A&M (SWAC) / Saint Peter’s (MAAC)

8. Houston c. 9. Saint Mary’s

Spokane, Washington (jeu / sam.)

↑ 5. Michigan State contre * 12. Furman (SoCon)

↑ 4. Oregon (Pac-12) contre 13. UC Irvine (Big West)

Saint-Louis (jeu / sam.)

↓ 6. Iowa contre ↓ * 11. USC / ETSU

↓ 3. Louisville contre 14. Winthrop (Big South)

Cleveland (vendredi / dimanche)

7. Wisconsin contre * 10. Georgetown

2. Dayton (A 10) contre 15. Bowling Green (MAC)

3. Région Ouest (Los Angeles)

Spokane (jeu / sam.)

1. Gonzaga (WCC) contre 16. Floride du Nord (ASUN)

↑ 8. Rutgers contre ↑ 9. Floride

Sacramento (vendredi / dimanche)

5. Colorado vs ↑ 12. Vermont (Amer. East)

↑ 4. Creighton c. 13. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Cleveland (vendredi / dimanche)

6. Marquette contre ↓ 11. Arizona State / Richmond

3. Virginie-Occidentale contre 14. Wright State (Horizon)

Tampa (jeu / sam.)

↓ 7. BYU contre ↓ 10. Purdue

↑ 2. Florida State vs. 15. Little Rock (Sun Belt)

Offres par conférence: 10 Big Ten, 7 Big East, 5 Pac-12, 5 Big 12, 4 ACC, 4 SEC, 3 AAC, 3 A 10, 3 WCC, 2 SoCon, 22 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Purdue, Wichita State, Oklahoma, Virginie

Quatre derniers en: USC, Arizona State, ETSU, Richmond

Quatre premiers sortis: Arkansas, Indiana, Alabama, État d’Utah

Quatre prochaines sorties: Stanford, VCU, NC State, Mississippi State

NET global le moins bien classé: Virginie (55)

Exclusion NET la mieux classée: Alabama (36)

Nouveau aujourd’hui (7/68): Austin Peay, Cincinnati, ETSU, Georgetown, État de Norfolk, Richmond, Saint Peter’s

Départ aujourd’hui: Arkansas, Indiana, Murray State, NC Central, Rider, Stanford, VCU

Placer les têtes de série n ° 4 dans le classement d’aujourd’hui a été un défi, car Creighton ne peut pas jouer à Omaha le premier week-end et les Bluejays ont également dû être séparés de Seton Hall et Villanova. Pour préserver l’équilibre approprié entre les régions, j’ai mis Creighton dans l’Ouest et l’Oregon dans le Midwest, alors que les deux auraient pu être placés dans leurs régions naturelles.

Il y a ici des affrontements potentiels vraiment spectaculaires au deuxième tour: Auburn-Butler, Villanova-Ohio State et Maryland-LSU dans le Sud; Oregon-Michigan State, Dayton-Wisconsin et Louisville-Iowa dans le Midwest; Creighton-Colorado, Virginie-Occidentale-Marquette et BYU-FSU dans l’Ouest; Penn State-Kentucky, Arizona-Seton Hall et Duke-Michigan à l’est.

Mais certaines de ces confrontations pourraient ne jamais se produire à cause des modules de premier tour empilés. Butler et Auburn seraient poussés dans leurs affrontements d’ouverture prévus, contre Yale et North Texas. L’Ohio State devrait dépasser les champions de 2019 pour atteindre les huitièmes de finale. L’Iowa et Marquette devraient toutes les deux vaincre les dangereux quatre premiers vainqueurs. Le Colorado et le Kentucky seraient confrontés à des matchs n ° 5 contre 12 potentiellement délicats, tandis que Penn State est associé à une équipe de Stephen F. Austin qui a gagné à Duke.

Les deux meilleurs affrontements Elite Eight de cette semaine commenceraient probablement à Los Angeles samedi avec Gonzaga et Florida State pour une troisième année consécutive, puis un match revanche Kansas-Dayton Maui à Indianapolis. Dimanche, l’équipe double s’inclinerait avec Baylor et Maryland à Houston, suivi de San Diego State-Duke au Madison Square Garden.





























Georgetown a gagné d’une manière ou d’une autre à Butler samedi, malgré l’absence de deux joueurs clés en raison d’une blessure.





Thomas J. Russo-USA TODAY Sports

Il y a trois nouveaux participants au large dans la tranche d’aujourd’hui et un nouveau leader de l’American Athletic Conference, les Bearcats de Cincinnati, occupant une quatrième place. Et tandis que les Richmond Spiders, complètement nouveaux aujourd’hui, et les East Tennessee State Buccaneers, qui sont entrés pour la première fois dans le champ prévu dans la mise à jour de la bulle de vendredi, sont assis juste au-dessus de la ligne de coupe, le quatrième nouveau venu d’aujourd’hui, les Georgetown Hoyas, se retrouve en tête du classement n ° 10 la graine. C’est particulièrement impressionnant puisque l’équipe de Patrick Ewing était la neuvième équipe vendredi.

La hausse des Hoyas illustre à quel point les marges sont étroites près de la ligne de démarcation de 2020 et à quelle vitesse les choses peuvent changer cette saison. Pour commencer, la victoire impressionnante et inattendue de samedi à Butler était la deuxième victoire du top 20 à Georgetown. De plus, l’amélioration récente de deux des adversaires hors conférence des Hoyas, SMU et Oklahoma State, a permis à Georgetown de remporter deux autres victoires en Quad 1, faisant passer leur record contre ce groupe à 5-9. Et avec le Hoyas ‘NET maintenant au 46e rang et leur profil sans aucune perte vraiment mauvaise, il n’est pas surprenant qu’ils aient fait un saut rapide vers la pertinence.

C’est une histoire similaire pour Richmond, qui a devancé l’Alabama – malgré une défaite à Tuscaloosa – un club de l’Arkansas qui a perdu quatre matchs de suite et une équipe de l’Indiana qui vient de gagner une fois lors de ses six dernières sorties pour assurer la finale d’aujourd’hui. Alors que les Spiders ont enregistré une victoire dominante à domicile sur le VCU archivival samedi, c’est leur travail loin du Centre des Robins qui les a propulsés au-dessus de leur compétition de conférence de puissance. Bien sûr, l’équipe de Chris Mooney a vaincu le Wisconsin dans la Legends Classic avant Thanksgiving, mais elle a également une fiche de 7-2 dans de vrais matchs sur route, mise en évidence par une victoire de 69-61 sur le terrain de la deuxième meilleure équipe des Atlantic 10, Rhode Island. . D’un autre côté, l’Alabama a une fiche de 3-6 dans les vrais matchs sur route, l’Arkansas 4-5 et l’Indiana un lamentable 1-6.

Bien sûr, les choses pourraient très bien changer pour Richmond – et plusieurs autres équipes – au moment où la mise à jour des bulles de vendredi arrivera. En attendant, vous pouvez consulter mes avant-premières télévisées nocturnes sur Blogging the Bracket et écouter mes interviews de parenthèse sur le podcast College Basketball Coast to Coast et Pushing the Odds avec Matt Perrault de SB Nation Radio.