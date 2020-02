Brad Keselowski dénonce Joey Logano pour «course stupide» dans Clash

Après que la majorité du Busch Clash de NASCAR au Daytona International Speedway se soit déroulée sans incident, les choses se sont déchaînées avec moins de 10 tours à faire dans l’épreuve de 75 tours dimanche.

Vers la fin du tour 66, Joey Logano était devant, Denny Hamlin courant à l’intérieur de lui, et leurs coéquipiers respectifs, Brad Keselowski et Kyle Busch, suivaient juste derrière eux. Lorsque Busch, le champion en titre de la Cup Series, est allé faire un pas, Logano a lancé un bloc réussi.

Mais il semblait que Logano aurait pu opter pour un deuxième bloc contre Busch – cela ou il s’est juste un peu relâché – et les deux voitures ont pris contact, déclenchant le premier gros crash de la journée.

Keselowski avait clairement l’une des meilleures voitures sur la piste, mais il a été récupéré dans l’épave et a ensuite été furieux contre son coéquipier.

Lorsque Keselowski est sorti de sa voiture, sa frustration était évidente et il l’a exprimée en jetant ses mains en l’air et en les claquant contre l’extérieur d’une ambulance.

Après avoir été autorisé par le centre de soins intérieur, Keselowski n’a gardé aucun sentiment de blocage de Logano lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes.

Avertissement: il y a du langage NSFW dans cette vidéo.

Keselowski a déclaré:

«Je viens de faire naufrage sans raison. Courses stupides et stupides. Des mouvements stupides sont jetés là-bas. Les gars qui ne savent pas ce qu’ils font en jetant des blocs de fous, et c’est tout simplement ridicule. Nous ne devrions pas détruire toutes ces voitures. …

“Vous penseriez que ces gars-là seraient plus intelligents que ça. Regardez, nous causons tous des épaves. , Je fais des épaves tout le temps et je les cause. Mais le même encore et encore. C’est la même chose. Quelqu’un jette un stupide bloc qui ne fonctionnera jamais, détruit la moitié du terrain. Et puis, “Ehhh.”

“Je ne sais pas, peut-être que nous devons retirer les casques de ces voitures et retirer les ceintures de sécurité pour que quelqu’un se blesse, puis ils arrêteront de conduire comme”.

Eh bien, Keselowski est parti à Disney World avec sa famille et a dit qu’il aurait des mots avec Logano plus tard.

Ce haussement d’épaules, imitant clairement Logano, rappelait un peu l’impression de Hamlin de Logano au Martinsville Speedway en novembre, lorsque la paire a également brièvement combattu.

MISE À JOUR: Voici ce que Logano avait à dire lorsqu’il a été informé des commentaires de Keselowski. Apparemment, ils vont tous les deux à Disney World cette semaine.

