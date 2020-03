Bradley Dack insiste sur le fait que l’objectif de Blackburn est de regagner la promotion en Premier League

La star de Blackburn, Bradley Dack, insiste sur le fait qu’un retour en Premier League est en vue.

Les Rovers sont l’un des six clubs à avoir remporté un titre en Premier League depuis sa création en 1992.

Bradley Dack est l’un des joueurs vedettes de Blackburn

Blackburn n’était qu’à trois points d’un match de barrage pour le championnat lorsque la pandémie de coronavirus a forcé les autorités du football à suspendre les matchs jusqu’au 30 avril.

L’équipe de Tony Mowbray a fait des progrès réguliers depuis l’arrivée de Dack de Gillingham en 2017, remportant la promotion de League One puis terminant 15e de leur première saison de retour au deuxième niveau.

Et le milieu de terrain Dack dit que Blackburn vise à le mélanger avec les grands garçons dans l’élite.

Il a déclaré à talkSPORT: «C’est un club énorme, l’un des seuls clubs à avoir remporté la Premier League.

«On pouvait dire dès le premier jour où je suis entré dans le bâtiment que le terrain d’entraînement est vraiment de très haut niveau, un terrain d’entraînement de Premier League.

Bradley Dack a été signé par le patron de Blackburn, Tony Mowbray (photo) en 2017

«Vous pouvez dire que le sentiment qui règne dans le club depuis que je me suis joint est en train de monter. Tout le monde rêve de retourner là où ils étaient.

«Ce sera un peu un processus. Nous nous sommes améliorés chaque année depuis que je suis ici et être si proche des play-offs cette année est étrange, la saison s’arrêtant maintenant.

«L’objectif de ce club est de revenir en Premier League. Personne n’en a fait un secret et avec le terrain d’entraînement, le stade, les supporters qui reviennent, c’est un club qui ne va y retourner.

«Je croyais que lorsque je suis déménagé à Blackburn, il y avait aussi quelques autres clubs pour moi, mais une fois que je suis venu ici, j’ai décidé que c’était l’endroit pour moi.

«Le gaffer, Tony Mowbray, me l’a vendu avec ce qu’il cherchait à faire avec le club.

“J’ai adhéré à cela et tous ceux qu’il a amenés l’ont fait et vous pouvez dire que le camp va quelque part.”

Dack a été écarté d’une grave blessure au genou depuis décembre.

À la suite de l’épidémie de coronavirus, le terrain d’entraînement de Blackburn a été fermé, mais le jeune homme de 26 ans poursuit sa rééducation à domicile.

Il a ajouté: «Cela a été difficile pour tout le monde. Évidemment, je souffre d’une blessure à long terme à la minute, donc c’était un peu étrange pour moi de ne pas aller sur le terrain d’entraînement et de faire mes affaires de gym normales.

“Mais j’ai réussi à garder ça à la maison, donc j’espère que cela ne gênera pas mes progrès.

“C’était un ACL, le genre de redouté qu’en tant que footballeur vous ne voulez pas avoir, c’était difficile.”

