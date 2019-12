Bradley Dack, meilleur buteur des Blackburn Rovers, est prêt pour l'année avec une grave blessure au genou

Bradley Dack fait face à un an sur la touche avec une méchante blessure au genou subie juste avant Noël.

Le meilleur buteur des Blackburn Rovers a été emporté sur une civière lors de leur match nul avec Wigan lundi.

Bradley Dack a été étendu contre Wigan

Il a été confirmé que le joueur de 25 ans a subi une blessure au ligament croisé antérieur du genou et sera absent pendant un certain temps.

"Nous le verrons probablement cette fois l'année prochaine", a déclaré Tony Mowbray à la BBC Radio Lancashire après leur match nul 1-1 avec Birmingham.

«C’est un coup dur pour Bradley, d’abord et avant tout. Pour le club, c'est extrêmement décevant et peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, Bradley Dack peut faire quelque chose sur le terrain qui enlève la médiocrité.

«Nous sommes ici pour le soutenir et il reviendra plus fort, j'en suis sûr. Nous ferons de notre mieux pendant la période où il sera absent et indisponible pour nous. »

Mowbray a également déclaré que Blackburn ne plongerait pas nécessairement sur le marché des transferts en janvier pour couvrir la perte de Dack.

"Nous ne sommes pas assis ici avec beaucoup d'argent pour acheter un autre grand numéro 10", a-t-il ajouté.

«Si quelqu'un part et que nous pouvons créer un espace dans le budget, nous pourrions signer, mais sinon, des personnes comme (Lewis) Holtby, (Joe) Rothwell, (John) Buckley, (Ben) Brereton et (Dominic) Samuel ont d'intensifier pour essayer de nous aider à marquer des buts. "

