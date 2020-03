▲ La signature de Tom Brady avec Tampa Bay n’empêche pas le quart-arrière d’accepter son amour pour la Nouvelle-Angleterre. Il n’y a personne qui a été un fan des Patriots plus que moi, mais ce qui ne sera pas différent (avec les Buccaneers), c’est mon approche du jeu, ma concentration sur mes rôles et mes responsabilités. Je vais sortir et faire de mon mieux pour mettre l’équipe en position de gagner.

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a16

