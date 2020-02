Braithwaite entre dans l’appel pour le match contre Eibar de Liga Santander

Après une formation avec ses coéquipiers, Martin Braithwaite est entré dans l’appel de Quique Setién pour le match face à la Barcelone avec lui Eibar correspondant au jour 25 de la Liga Santander.

Le canterano Sergio Akieme C’est, avec Braithwaite, la grande nouvelle sur la liste. La perte de Jordi Alba a obligé l’entraîneur du Barça à regarder la filiale pour compléter une citation dans laquelle il y a aussi le but du Net.

Braithwaite a été présenté ce jeudi comme un nouveau joueur de Barcelone après que Barcelone ait payé la clause de l’attaquant danois, bien que cela ait privé les Leganés de pouvoir signer un remplaçant pour les 14 jours restants du championnat.

«Braithwaite a dans un état de forme convenable. Nous sommes sûrs que cela nous aidera beaucoup, c’est venu avec beaucoup d’enthousiasme et d’enthousiasme », a déclaré Setién lors d’une conférence de presse.

La liste complète des 18 convoqués est composée des gardiens de but Ter Stegen et Net; les défenses Piqué, Semedo, Umtiti, Lenglet, Junior, Sergi Roberto et Akieme; les milieux de terrain Rakitic, Busquets, Arthur, De Jong et Vidal; et les grévistes Messi, Griezmann, Ansu Fati et Braithwaite.