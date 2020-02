Braithwaite, une signature indécente pour un club sans «valeur»

La signature de Martin Braithwaite par le Barcelone rencontre tous les principes de légalité mais sans décence. Ce que le Barça a fait est aussi légitime qu’indécent. Cette institution qui la broche «plus qu’un club» est sur le rabat, qui distribue des leçons de morale et revendique des valeurs comme si les autres équipes étaient une bande de malfaiteurs, c’est l’abus du patio qui a pris le ballon par la force et qui a laissé les Leganés sans son attaquant partant et avec un pied en deuxième. La signature de la honte.

Barcelone a profité d’une règle stupide cela lui permet, bien que le marché soit déjà fermé, de remplacer un footballeur qui souffre d’une blessure «à long terme» – cinq mois ou plus – par un autre sans équipe ou qui joue dans la compétition espagnole. Comme si 25 joueurs n’étaient pas suffisants pour couvrir la perte d’un blessé.

Le rapport médical est également très opportun qui a estimé la période de récupération de Dembelé en six mois lorsqu’une lésion identique de l’autre jambe s’est rétablie en trois mois et demi. Là, le Barça a cherché à tromper la loi et a profité de l’inexactitude de la médecine avec la certitude qu’aucun médecin de la Ligue ou de la RFEF n’allait contredire le rapport d’un prestigieux (adjectif toujours prêché par les médecins) collègue dans ce cas finlandais.

Après avoir joué des attaquants de demi-ligue, de Rodrigo (Valence) ou William Jose (Real Sociedad) jusqu’à Loren (Betis), en passant par Ange (Getafe) ou l’autre Luis Suarez (Saragosse), Barcelone a fini par signer Martin Braithwite pour 18 millions, un attaquant de Leganés qui a parfaitement le droit de crier dans le ciel et se sentir impuissant, sans importance et impuissant.

Comment le Barça a-t-il dû s’inscrire rapidement et diriger un footballeur comme Braithwaite? Eh bien, comme ce banderillero qui a fini par devenir gouverneur civil: dégénérant. Le manque de planification du club du Barça rougit au point de mettre en colère Messi lui-même, ainsi que son impuissance à signer sur le marché d’hiver.

Pourquoi la règle permet-elle à Barcelone de signer un joueur de Leganés et Leganés ne peut pas remplacer cette défaite? La solution serait peut-être de libéraliser le marché des transferts et qu’il soit ouvert 365 jours par an. Ou permettre aux clubs qui manquent d’un joueur en dehors des fenêtres d’inscription de pouvoir le remplacer par un autre accord préalable entre les clubs.

Quelle que soit la norme, le club le plus riche aura toujours un avantage sur les plus pauvres, c’est la loi du marché, mais ce qu’il a fait Barcelone avec Leganés, bien que légale, est un tour ce qui peut amener les cornichons au deuxième à l’avance. Qui sait si la compétition finirait même par être falsifiée si l’équipe Aguirre descendait quelques jours avant la fin de la Ligue et que rien n’était joué lors des derniers matchs.