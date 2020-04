Braun Strowman Q&A: Que pense le nouveau champion universel de la WWE

Braun Strowman a réalisé un rêve à Wrestlemania 36 en devenant le champion universel de la WWE.

Le monstre parmi les hommes a vaincu Goldberg pour remporter l’or et c’est maintenant l’homme que tout le monde cherche à battre sur Smackdown.

Peu de temps après sa victoire historique, nous avons rattrapé le nouveau champion….

Q. Vous avez dit que le temps qui a précédé WrestleMania a été les «24 heures les plus folles» de votre vie. Pouvez-vous nous en parler?

R. «J’ai des terres dans le Wisconsin, j’ai 80 acres au milieu de nulle part, je pense qu’il y a 400 personnes dans toute la ville. Je me suis dit “si je vais être en lock-up, je préfère que ce soit au milieu de nulle part” alors j’ai chargé mes affaires dans ma voiture et j’ai conduit 21 heures au Wisconsin. Je me suis éloigné d’une heure de ma propriété dans le Wisconsin et j’ai reçu un appel téléphonique du président de la WWE disant qu’il y avait eu des changements de dernière minute… nous avons besoin de vous; nous envoyons un jet, il atterrit à 21h. Donc, je suis arrivé au Wisconsin assez longtemps pour prendre une bouchée de dîner… et me suis dirigé vers l’aéroport régional du comté et j’ai sauté sur un avion à quatre places. Cela a rappelé que vous devez être présent 24 heures sur 24 parce que – vous ne savez jamais. Félicitations à notre équipe pour l’avoir fait et pour me ramener en Floride, puis je suis revenu dans une période de 24 heures avec un contact minimal avec les autres êtres humains. Félicitations à la compagnie pour m’avoir amené là-bas et pour y arriver.

Q. Que pouvons-nous attendre de Braun Strowman, champion universel?

A. «J’apporte le [Universal] Titre du vendredi soir. Ça va être un résident là-bas … Je vais être un champion de combat. Vous savez comment je travaille, vous connaissez mon éthique de travail. Si je pouvais travailler 8 jours par semaine, s’ils jetaient un jour supplémentaire dans la semaine, je le ferais parce que je l’aime. Je veux m’assurer que nos fans, nos gens, en ont pour leur argent. “

En plus de devenir champion universel à WrestleMania, le monde entier parle des matchs de Boneyard et Firefly Funhouse. Qu’en avez-vous pensé?

«C’étaient des œuvres d’art cinématographiques. C’était littéralement un divertissement sportif à son apogée. C’était époustouflant de regarder les cinématiques… les scènes de combats, juste toute la présence de tout cela… J’ai la chair de poule en train d’y penser en ce moment. Quand je regarde la lutte, je ne la regarde pas comme un lutteur analytique essayant de la décomposer et de tout attraper, je regarde la lutte comme je l’ai fait quand j’étais adolescent, quand j’étais enfant, je la regarde pour se divertir … et, bon sang, ça m’a diverti. “

Q. Si vous pouviez avoir un match similaire dans un endroit en dehors du ring – avec qui serait-il?

A. «Autant que je déteste pour lui, parce qu’il ne voudra pas avoir ces mains, c’est mon mentor, c’est l’homme qui a fait le monstre, l’homme qui s’est transformé en The Fiend, le seul et unique Bray Wyatt. Son esprit, ses capacités, il n’y a rien d’autre comme ça. “

Q. Netflix et WWE Studio viennent de sortir “The Main Event” dans le monde entier, et nous vous avons déjà vu jouer dans “Holmes & Watson” sur grand écran – Hollywood est-il une future ambition pour vous?

R. «Oui, mais je ne vais pas sauter de navire de sitôt. Je suis très concentré sur ma carrière de superstar de la WWE. Récemment, l’année dernière, j’ai re-signé 4 années supplémentaires avec la société et 99,9% de mes œufs vont dans ce panier pour le moment. Il déteste que son nom soit dit, mais Vince McMahon m’a donné une opportunité dans la vie pour moi-même, pour ma famille, mes proches, que je n’aurais jamais imaginé pouvoir avoir. J’en suis très reconnaissant et je lui ai dit que c’était ma maison, vous m’avez fait, vous m’avez donné cette vie, et je veux vous montrer que je l’apprécie et je suis reconnaissant et je ‘ je vais retourner la faveur de ce que vous avez fait. “

Q. Tyson Fury et Drew McIntyre ont récemment fait des allers-retours sur Twitter au sujet d’un éventuel futur match – en tant que personne qui a affronté les deux sur le ring, qui soutiendriez-vous en tant que gagnant?

Un puits [Tyson] mieux apprendre à faire plus que du punch, je peux vous le dire. Il a eu de la chance avec celui avec qui il m’a attrapé quand je me tenais à l’extérieur des cordes. Drew McIntyre, comme moi, est un animal dressé complètement différent de celui que Tyson Fury a jamais mis sur le ring avec… il pourrait être dans un monde d’éveil. J’ai été frappé avec le coup de pied Claymore probablement plus que quiconque et je sais de quoi il est capable, donc, bonne chance s’il veut entrer et se faire tirer la tête. Allez-y, essayez et voyez ce qui se passe. »

