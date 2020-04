Braun Strowman remporte le tout premier titre mondial en démantelant la légende de la WWE Goldberg en moins de trois minutes

Roman Reigns était prêt à affronter Goldberg à WrestleMania 36 il y a quelques semaines.

Cependant, alors que l’événement de gala de la WWE se profile, Reigns, l’enfant de l’affiche de l’entreprise, a été contraint de se retirer en raison de préoccupations pour sa santé.

Goldberg a posé quatre lances sur Braun Strowman, mais en vain

Avec Covid-19 mettant le monde à genoux en ce moment, toute personne dont le système immunitaire est compromis est vulnérable. Reigns a lutté contre la leucémie deux fois dans sa vie et il a décidé que cela ne valait pas la peine de prendre le risque – et à juste titre.

Braun Strowman est intervenu à sa place à la dernière minute, mais sans aucune construction à proprement parler, personne ne s’attendait vraiment à ce que le Monster Among Men remporte son premier titre mondial de cette façon.

La plupart des fans pensaient que Goldberg conserverait et garderait la ceinture jusqu’à ce que Reigns soit prêt à le défier à nouveau, mais ce n’était pas le cas.

Le match a commencé comme n’importe quel autre match de Goldberg. Il a livré une série de Spears – quatre pour être exact – mais n’a pas réussi à éloigner Strowman.

Strowman a ensuite frappé quatre Running Powerslams sur l’ancienne icône de la WCW et c’était suffisant pour réclamer le titre mondial qui lui avait échappé depuis si longtemps.

Strowman a hissé le titre Universal au-dessus de cette tête et ce fut un moment choquant pour les fans du monde entier.

WWE

Braun Strowman a remporté son premier titre mondial en lutte

Bien sûr, cela a un certain sens dans le fait que Goldberg avait seulement accepté d’être là jusqu’à WrestleMania et l’idée était de mettre Reigns plus.

Au lieu de règne, Strowman a eu le frottement. En vérité, de nombreux fans pensaient que Strowman aurait dû avoir le titre il y a longtemps, donc il est temps.

La querelle naturelle pour Strowman serait d’y revenir avec Reigns si possible. Les deux avaient une chimie fantastique et une querelle mémorable en 2018, mais il n’est pas la seule option.

Roman Reigns et Braun Strowman ont beaucoup d’histoire

Strowman a fait son chemin dans la WWE en tant que membre de la famille Wyatt aux côtés de Bray Wyatt.

Le monstre parmi les hommes est le meilleur ami de la vie réelle avec Wyatt et ces deux-là ont beaucoup d’histoire sur laquelle la WWE pourrait s’appuyer pour raconter une histoire.

Wyatt, qui agit maintenant comme son personnage Fiend la majorité du temps, sera en action contre John Cena demain soir.

