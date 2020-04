Braun Strowman révèle une précipitation de dernière minute pour affronter WrestleMania 36 contre Goldberg après le retrait de Roman Reigns

Braun Strowman a raconté l’histoire de son élan de dernière minute pour faire WrestleMania 36.

Le monstre parmi les hommes n’était même pas sur la carte WrestleMania avant que l’adversaire de Goldberg, Roman Reigns, ne se retire en raison de la pandémie de coronavirus, qui a vu l’événement préenregistré à huis clos au WWE Performance Center à Orlando.

Braun Strowman a battu Goldberg pour le championnat universel à WrestleMania 36

Le nouveau champion de la WWE, Drew McIntyre, s’engage à affronter Tyson Fury … après avoir battu Chris Sutton!

Le Big Dog a lutté contre la leucémie deux fois dans sa vie et a refusé de prendre des risques pour sa santé.

Strowman est intervenu et a battu Goldberg pour le championnat universel, avec l’annonce faite juste un jour avant leur affrontement samedi.

Il s’agissait de la première victoire de Strowman à la WWE et la puissance de 6 pieds 8 pouces n’avait presque pas le temps de se préparer pour le match.

Il a dit à The Bump de la WWE: «Oh mon dieu. Littéralement, en y réfléchissant en ce moment, ce sont probablement les 24 heures les plus folles de ma vie.

“J’ai fait le plein la semaine dernière alors que tout commençait à se bloquer en Floride, je me disais:” Je veux aller à la campagne “.

Roman Reigns était le choix original pour affronter Goldberg pour le championnat universel à WrestleMania 36

«J’ai des terres ici, dans le Wisconsin. Je suis venu ici pour voir ma famille et m’évader.

“J’ai conduit 21 heures et j’étais à une heure de chez moi et j’ai reçu un appel téléphonique.” Il y a eu des changements de dernière minute. Nous avons besoin de toi. C’est une urgence. Nous envoyons un jet pour vous chercher. Vous partez à 21h ’.

«Alors je suis littéralement entré dans le Wisconsin pendant trois heures, je suis retourné, j’ai sauté sur un jet, je suis rentré à Orlando, j’ai atterri à 1 h 30 du matin.

«Je me suis levé, j’ai frappé le sol en courant et voilà, je suis sorti de l’arrière du nouveau champion universel.»

Depuis sa création en 2016, Brock Lesnar a détenu le championnat universel pendant un total de 686 jours, tandis que Goldberg a eu deux règnes.

Braun Strowman a remporté son premier titre mondial à la WWE à WrestleMania 36

Les deux lutteurs ne travaillaient jamais à temps plein pour la WWE tout en détenant le titre, ce qui signifie que les matchs pour la ceinture étaient limités.

C’est quelque chose que Strowman prévoit de changer pendant son règne.

Il a dit: “Vous savez, voici le problème. Je ramène le titre Universal à SmackDown et je vais le représenter semaine après semaine, et je suis ouvert à tous.

«Je veux que ce titre signifie quelque chose. Vous savez, nous avons eu tellement de gars au cours des deux ou trois dernières années qui détiennent ce titre qui apparaissent quand ils ont envie de travailler et quand cela leur convient ou quand le chèque de paie est bon. Tu sais quoi, mec?

“Je m’en fiche. Je lutte exactement de la même façon, que ce soit devant zéro personne ou 100 000 personnes parce que je sais que les gens paient leur argent durement gagné pour venir se sortir de la réalité.

«Ils s’investissent émotionnellement en moi, et tu sais quoi? C’est mon travail d’aller là-bas et de jouer pour eux et de les divertir. J’adore ça. “

.