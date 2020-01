Brentford ne profite pas du glissement de Leeds, Rhian Brewster marque son premier but à Swansea, Sheffield mercredi a trébuché à domicile

Brentford a raté une chance en or de combler l’écart sur la deuxième place de Leeds, les Abeilles ne pouvant gérer un match nul qu’à Huddersfield.

Leeds a subi une défaite surprise au QPR lors du coup d’envoi du déjeuner, ce qui signifie que Brentford ne serait qu’à trois points des points de promotion automatique avec une victoire.

Mais les hommes de Thomas Frank ne pouvaient gérer qu’un match nul et vierge au John Smith’s Stadium.

Brentford a eu lieu à humbles Huddersfield

Prêté à Liverpool, Rhian Brewster a inscrit son premier but pour Swansea en les aidant à s’imposer 2-1 contre Wigan au Liberty Stadium. Andre Ayew a marqué l’autre but des Swans.

Le résultat place le côté gallois en cinquième position et fermement avec un cri de promotion.

Ailleurs, il y a eu un résultat choc à Hillsborough alors que les espoirs des barrages de Sheffield mercredi ont été mis à l’épée par Blackburn.

Blackburn s’est bien amusé mercredi à Sheffield

Un doublé de l’ancien homme de Tottenham Lewis Holtby, des frappes de Darragh Lenihan et Sam Gallagher et un but de Cameron Dawson ont scellé un triomphe de 5-0 pour Rovers.

Pendant ce temps, l’excellente forme de Millwall sous Gary Rowett les voit passer au bord des barrages, leur dernier triomphe une victoire 2-0 à domicile contre Reading.

Ci-dessous, vous pouvez voir tous les résultats de l’action de samedi dans le deuxième niveau.

QPR 1-0 Leeds (12h30 pm KO)

Birmingham 1-1 Cardiff

Bristol City 1-0 Barnsley

Derby 1-0 Hull

Huddersfield 0-0 Brentford

Millwall 2-0 Reading

Preston 2-1 Charlton

Sheffield mercredi 0-5 Blackburn

Swansea 2-1 Wigan

.