Brentford obtient des droits de vantardise sur les Queens Park Rangers avec une victoire 3-1 dans le derby local final à Griffin Park

Une équipe de Brentford a marqué trois buts en première mi-temps contre QPR sur le chemin de la victoire dans le derby final à Griffin Park.

Les abeilles déménagent dans un nouveau stade plus tard cette année et ont signé la rivalité à leur domicile actuel avec une victoire 3-1 lors du coup d’envoi du championnat tôt samedi

Dit Benrahma célèbre le premier but de Brentford

Brentford a fait un début de match rapide avec trois buts dans les 33 premières minutes.

Said Benrahma a marqué le premier après 19 minutes lorsque l’équipe locale a parfaitement exécuté une routine d’entraînement au sol.

Mathias Jensen a coupé le ballon d’un coup franc à droite et Benrahma a guidé le ballon dans le coin inférieur gauche.

Quatre minutes plus tard, Bryan Mbeumo doublait son avance avec une belle fin.

Brentford fête son troisième but marqué par Ollie Watkins

Un mauvais dégagement du gardien de QPR Joe Lumley a permis au ballon de revenir rapidement dans sa surface de réparation par Christian Norgaard.

Le ballon est tombé sur Mbeumo qui a poignardé chez lui pour porter le score à 2-0.

Brentford continuait de tailler les visiteurs et avait l’air de marquer à chaque fois qu’ils avançaient.

Un troisième a été rapidement ajouté par Ollie Watkins à partir d’un autre set.

Le buteur de QPR Nahki Wells lance un défi au ballon

Le ballon a flotté sur le côté droit de la zone et Ethan Pinnock est retourné à travers le but pour permettre à Watkins d’obtenir la touche finale à bout portant pour son 18e but de la saison.

Pontus Jansson a eu la chance de s’en sortir avec un défi cynique sur l’attaquant QPR Nahki Wells juste avant la mi-temps.

Le skipper des Abeilles a tendu une jambe pour empêcher Wells de courir à la fin d’une balle traversante pour lui refuser une bonne chance au but.

L’arbitre n’a même pas beaucoup donné un coup franc à la frustration de l’attaquant.

Après la pause, QPR s’est donné une chance de se battre avec un but à la 62e minute.

Bright Osayi-Samuel a mis le ballon en jeu pour Wells pour que l’attaquant puisse toucher à bout portant et porter le score à 3-1.

Cela a donné aux visiteurs beaucoup de confiance et semblait en vouloir un autre pour mettre leurs rivaux sous une réelle pression.

Le gardien de Brentford, David Raya, a effectué un excellent arrêt à bout portant pour refuser Ebere Eze avec un peu plus de dix minutes à jouer.

Eze a aidé un centre sur son chemin à partir de six mètres et Raya a dû faire un arrêt de réaction pour maintenir le score à 3-1.

.