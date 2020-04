Bret Hart a mis Vince McMahon hors de combat avant de quitter la WWE pour la WCW après le Screwjob de Montréal en 1997

Êtes-vous vraiment un fan de catch si vous n’avez pas entendu parler du Montreal Screwjob?

C’est une débâcle dont on parle encore plus de 23 ans après qu’elle se soit produite.

En 1997, Bret Hart a été présenté dans son propre mouvement de soumission par Shawn Michaels à Survivor Series et Vince McMahon a appelé pour la cloche dans ce qui est devenu connu comme le Screwjob de Montréal

Permettez-moi de le détailler le plus rapidement possible.

En 1997, l’ère Attitude battait son plein. Shawn Michaels et Triple H étaient D-Generation X, l’une des lumières brillantes du nouveau ton de la WWE et avec ce statut, ils étaient devenus proches, de manière créative, avec le président Vince McMahon.

Bret Hart avait été sur la scène du titre mondial pendant cinq ans et avait été avec la WWE pendant 13 ans à ce moment-là. Il approchait rapidement des 40 ans et alors qu’il était toujours au sommet de son art, McMahon a commencé à se demander s’il cadrait vraiment avec le nouveau style plus audacieux de la société qui avait des goûts comme Steve Austin et The Rock.

C’était aussi au plus fort des guerres du lundi soir. La WCW essayait de récompenser les meilleurs talents de la WWE avec leurs vastes ressources et ils étaient en train de dominer les classements télévisés, une série de victoires qui a duré 83 semaines consécutives.

Même lorsque Bret Hart était un méchant à la WWE, il était aimé des Canadiens

La WCW avait fait une offre à Hart, bien supérieure à celle que McMahon était prête à égaler. Hart a dit à son patron qu’il ne voulait pas quitter la WWE, mais McMahon a déclaré qu’il ne pouvait pas promettre qu’il resterait au sommet à long terme ou avec le même argent s’il restait.

Essentiellement, Hart avait l’impression d’être forcé de sortir. McMahon est allé jusqu’à proposer de négocier l’accord de Hart avec la WCW.

“Vince voulait négocier mon accord avec la WCW”, a rappelé Hart. «J’étais très proche de Vince d’une manière paternelle. Il y a eu une période où j’ai parlé à mon avocat, j’en ai parlé à mon avocat et il a dit “ce n’est pas une bonne idée de procéder de cette façon”.

“J’étais comme,” Vince va négocier avec moi avec [WCW boss Eric] Bischoff et le travail “- et il dit:” Ne nous approchons pas de ça. “”

Une fois que Hart – le champion de la WWE – a su qu’il partait, toutes les parties ont dû réfléchir à la façon dont il allait abandonner le titre.

Au moment où Hart s’est rendu compte qu’il avait été foutu par McMahon devant ses compatriotes canadiens le 9 novembre 1997

The Hitman and Michaels avaient déjà eu une longue et longue histoire – une querelle qui est devenue très personnelle lorsque Michaels a fait allusion à une affaire entre son rival et la diva de la WWE Sunny en direct – et McMahon voulait que la ceinture revienne à Michaels lorsque Hart est parti.

Sachant qu’il travaillerait avec le Heartbreak Kid en dernier, Hart s’est approché de Michaels et a dit qu’il serait heureux de lui laisser le titre lors de la Survivor Series à Montréal. Michaels a dit: «Merci, je l’apprécie. Mais je ne ferais pas la même chose pour vous. “

De là, Hart a dit à McMahon qu’il laisserait le titre à n’importe qui, n’importe où, mais il ne le ferait pas pour Michaels à Montréal en tant que fier Canadien.

McMahon craignait que Hart ne conserve le titre et l’emporte à la WCW, où il apparaîtrait dès la nuit prochaine.

En conséquence, McMahon a mis en place un plan avec Michaels, Triple H et l’arbitre Earl Hebner qui verrait Hart retirer une soumission alors qu’il ne l’avait vraiment pas fait. D’où le «Montreal Screwjob».

Dans les coulisses, les choses ont mal tourné. McMahon était enfermé dans un vestiaire avec son fils, Shane, Sgt. Slaughter et Pat Patterson.

Hart frappa avec colère à la porte, mais ils ne le laissèrent pas entrer. De là, Hart se rendit au vestiaire et décida d’attendre. McMahon ne pouvait pas se cacher pour toujours.

Mais pendant ce temps, le président a décidé qu’il allait être un homme et a laissé Hart lui tirer dessus.

Stone Cold Steve Austin a rappelé l’hystérie dans les coulisses après le branlette.

“C’était bizarre, mec, parce que Davy ‘Boy’ [Smith] devenait fou.

«Owen [Hart] devenait fou. Toute cette histoire dans les coulisses, et, je veux dire, j’étais dans les parages, mais je ne saisissais pas tout.

“C’est une chose célèbre où Vince allait entrer dans le vestiaire et au moins dire quelque chose à Bret, lui donner son coup et le prendre”, a poursuivi Austin.

«C’était juste bizarre d’en sortir parce que, mec, qu’est-ce qui va arriver à cette entreprise? Je veux dire, Bret était notre champion du monde. J’étais un énorme Shawn [Michaels] fan, mais Bret était le gars à ce moment-là, et donc je me disais: «ça va en descendant! Vous ne pouvez pas renvoyer votre champion du monde. “”

Une fois que McMahon est arrivé et s’est un peu excusé auprès de Hart, le Hitman lui a dit qu’il devait partir.

“Quelque part dans cette conversation, j’ai dit:” Si vous êtes toujours là après que je me sois habillée, je vais vous frapper “, a déclaré Hart.

McMahon a reçu un œil au beurre noir à partir d’une «belle» uppercut de Hart

«C’était le plus beau punch uppercut que vous puissiez imaginer. En fait, je pensais que ça manquerait et que je remonterais sur le côté de sa tête, mais je l’ai fait sauter comme un bouchon de liège était sous sa mâchoire et je l’ai soulevé de la main. Je me suis cassé la main droite juste sous l’articulation et j’ai frappé Vince froid.

«Ensuite, je me souviens m’être assis là dans le vestiaire. Tout le monde est assis là. Nous regardons tous et c’est comme stupéfait, y compris moi, je dis: «Je ne peux pas croire que je viens de mettre Vince McMahon à terre. Je n’aurais rien fait pour ce type. »»

Hart a fait ses débuts sur WCW la nuit suivante, mais sa carrière n’a jamais atteint les mêmes sommets. Il a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une commotion cérébrale subie aux mains de Goldberg deux ans plus tard en 1999.

L’œil au beurre noir subi par Bret Hart était encore visible lors des interviews des semaines qui ont suivi la série Survivor 1997

Hart est revenu dans l’entreprise. En 2005, il a contribué à son propre DVD et a été intronisé au Temple de la renommée en 2006. En 2010, il a travaillé avec McMahon lors d’un match à WrestleMania 26.

Alors, comment ça se passe entre les deux aujourd’hui?

“Nous avons une bonne relation”, a déclaré Hart à Steve Austin lors de Broken Skull Sessions, une émission du WWE Network. “Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour lui, comment cela l’affecte, si c’est un vrai pardon. Je pense qu’il y en a donc je pense, même si je ne me remettrai probablement jamais de ce qui m’est arrivé.

«Et en ce qui concerne notre relation aujourd’hui, il y a une partie de moi qui pardonne à Vince, parce que j’aime ce que j’ai fait pour l’entreprise. Je suis tellement fier de ma carrière, je suis fier de mes matchs. Je n’aurais pas pu rêver mieux en entrant dans l’entreprise. “

Hart et McMahon ont travaillé ensemble à WrestleMania 26, le Hitman gagnant

