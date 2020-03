Briseida Acosta et Carlos Sansores remportent des places olympiques pour le Mexique

▲ Je dois corriger des erreurs, mais c’est une étape de plus pour mon objectif: être sur le podium à Tokyo 2020, sonner mon hymne et voir mon drapeau levé, a déclaré Briseida Acosta après la victoire.

Jeudi 12 mars 2020

Les médaillés mondiaux Briseida Acosta et Carlos Sansores ont atteint les premiers objectifs en remportant des places olympiques pour le pays dans leurs divisions lors du tournoi continental de taekwondo de qualification en direction de Tokyo 2020 qui se déroule au Palacio de los Deportes à Heredia, au Costa Rica.

Le concours, qui se déroule à huis clos en tant que mesure sanitaire pour le coronavirus, accorde deux quotas par division, de sorte qu’en atteignant la finale, le visa pour Tokyo 2020 a été atteint.

C’est Carlos Sansores qui a obtenu le premier ticket, car lorsqu’il a été placé en tête de série dans la catégorie supérieure à 80 kilogrammes, il est passé au premier tour et en demi-finale il a gagné 16-13 contre l’Argentin Martín Sio.

Le Mexicain a perdu 6-8 après les deux premiers tours, donc sa réaction a applaudi.

Je suis très heureux d’avoir obtenu le laissez-passer pour le pays et il sera déjà décidé par des évaluations ou ce que les enseignants décideront, comment le processus se déroulera plus tard, a déclaré Carlos Sansores après avoir reçu sa reconnaissance.

Briseida a dû soutenir deux combats, en quarts de finale, elle a battu le cubain Yamitzi Carbonell 9-4, et a immédiatement donné des chiffres de 15-5 au hondurien Keyla Ávila. La qualification olympique pour les athlètes conventionnels se poursuivra demain et le Mexique cherchera deux autres places, Daniela Souza, à -49 kilogrammes, et Brandon Plaza, à -58.

Je suis très content, je pense que c’est une étape de plus pour la médaille à Tokyo, il y a beaucoup d’erreurs qui doivent être corrigées et il y a des choses que nous pouvons encore améliorer, je vous l’ai dit: mon objectif est d’être sur le podium à Tokyo, c’est de faire sonner mon hymne et voir mon drapeau levé, c’est une étape, mais ce qui va arriver sera bien mieux, a déclaré Acosta, qui a gagné sa place dans cette équipe olympique après avoir battu María del Rosario Espinoza, qui devra à nouveau affronter le ticket définitive.

La Fédération mexicaine de Taekwondo a établi qu’après l’obtention des places olympiques dans le qualificatif continental, une évaluation sera effectuée pour définir les athlètes qui participeront à Tokyo 2020, qui pourrait avoir lieu le 21 mai prochain.

