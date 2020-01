Briser les 49ers de San Francisco

Les 49ers de San Francisco sont un triomphe du coaching. Peu s’attendaient à ce qu’ils jouent dans le Super Bowl 54, mais les voici à quelques jours de jouer avec les Chiefs de Kansas City pour le trophée Lombardi.

Il y a cependant deux types de coaching à saluer ici. L’entraîneur-chef Kyle Shanahan utilise un schéma intelligent et dynamique pour créer des décalages. Il trouve des moyens d’obtenir à ses joueurs l’espace dont ils ont besoin.

Le coordinateur défensif Robert Saleh, quant à lui, ne fait pratiquement aucun ajustement. Il a compris comment sa défense, menée par une ligne féroce, devrait jouer et les laisse partir.

Shanahan s’est épanoui en tant qu’entraîneur-chef et son plan a fait un pas en avant cette année avec l’ajout de quelques récepteurs larges talentueux qui lui ont permis de montrer aux défenses différents looks et d’obtenir les matchs qu’il voulait. Nous voulions expliquer comment cette infraction fonctionne – tout en jetant un coup d’œil et ce qui a rendu la défense si bonne.

(Toutes les statistiques de Sports Info Solutions sauf indication contraire.)

INFRACTION DES 49ERS

Un an après avoir joué plus de 21 personnes (2 RB, 1 TE, 2 WR) que n’importe quelle équipe de la NFL, les 49ers ont rejoint le reste de la ligue en se basant sur 11 membres du personnel (1 RB, 1 TE, 3 WR). Rédaction Deebo Samuel et l’échange pour Emmanuel Sanders a donné à Kyle Shanahan plus de talent pour travailler au récepteur et il a répondu en mettant plus de capteurs de passes sur le terrain. Pourtant, les 49ers sont à leur meilleur lorsque le FB Kyle Juszczyk est avec George Kittle, le meilleur bloqueur de la NFL.

Le jeu de passes des 49ers est bien conçu mais il ne se passe pas grand-chose ici après le snap. Si Jimmy Garoppolo n’effectue pas une action de jeu en profondeur, il lance probablement une passe rapide après une courte chute en trois étapes. Aucun partant à temps plein n’a lancé moins de passes sans action sur des passes de cinq et sept étapes. Les chiffres suggèrent que c’est une stratégie judicieuse, car Garoppolo a une moyenne de -0,14 points attendus ajoutés par retour sur ces jeux.

Garoppolo est à son meilleur quand il peut sortir rapidement le ballon de sa main, ce qui nécessite généralement une bonne lecture pré-snap. Shanahan donnera à ses indicateurs de couverture de quart-arrière le mouvement et les formations, et aura un concept de battement d’homme d’un côté et un concept de battement de zone de l’autre. Son homme-batteur préféré est le concept plat incliné, ou comme Shanahan l’appelle «Dragon», qui sonne tellement plus cool.

Lorsque les 49ers veulent tirer sur le terrain, c’est à ce moment-là que Shanahan dépoussiérera ses concepts de confiance à trois niveaux hors jeu-action. La ligne offensive se bloquera comme si elle exécutait l’un des divers concepts de course des 49ers, pendant ce temps, il y aura un récepteur qui va en profondeur pour occuper les défenseurs profonds et un qui court vers le plat pour attirer le deuxième niveau de la défense. Tout cela libère de l’espace pour qu’un récepteur puisse exécuter un itinéraire de croisement intermédiaire. Shanahan a plusieurs variantes différentes de ce même concept. Celui-ci est particulièrement rusé avec George Kittle se faufilant à travers les bloqueurs de passes avant de courir son itinéraire.

Les Shanahan incendient la ligue avec ce concept depuis des décennies.

Sur les déploiements conçus hors action de jeu, pendant ce temps, Garoppolo a fait une moyenne ridicule de 0,76 EPA par repli et a produit un taux de réussite de 69%. Ces deux chiffres ont mené la NFL en 2019.

Les Shanahans sont connus pour leur amour de la zone extérieure – ou «zone large» dans leur terminologie – mais le jeu de course de Kyle s’est diversifié au fil des ans. Dans le seul jeu de titre NFC, j’ai tracé 13 concepts différents.

Maintenant, la zone extérieure est toujours le fondement de toute cette infraction, mais les 49ers exécutent plusieurs variantes différentes. Contre les Packers, la variation du jour était le lancer de zone extérieure, ce qui a permis au RB Raheem Mostert de descendre plus rapidement. Avec Kittle et Juszczyk scellant le bord, le groupe rapide des coureurs des 49ers n’a aucun problème à atteindre le bord.

Cependant, les équipes ne peuvent pas se préparer à s’arrêter en dehors de la zone. S’ils le font, Shanahan a beaucoup de compteurs sur sa feuille d’appel. L’un de ces compteurs est un jeu de piège que les 49ers ont utilisé plus souvent plus tard dans la saison. La ligne offensive se bloquera et laissera le défenseur de bord à l’arrière débloqué initialement avant que le garde du côté opposé ne se retire pour le bloquer, ce qui crée une voie de course pour le dos.

Les 49ers exécuteront également des contre-zones et des zones de retour contre les défenses excessives. Le but de chaque appel lancé par Shanahan est de créer des angles de blocage avantageux pour sa ligne offensive.

Vous ne le sauriez pas en regardant les numéros de sac ou de course, mais la ligne offensive des 49ers n’a pas si bien joué cette saison. Le fidèle défenseur LT Joe Staley pour une bonne partie de la saison a contribué à la mauvaise performance, mais même à pleine puissance, aucun des cinq joueurs n’a semblé dominant. Heureusement, les 49ers ont un sorcier qui conçoit leur attaque, et les conceptions de jeu de Shanahan ont rendu le travail de sa ligne tellement plus facile. Le maillon faible est clairement RG Mike Person, qui a du mal à faire des blocs en mouvement. C Ben Garland a été solide après avoir remplacé le blessé Weston Richburg, et il devait être avec l’ampleur du rôle que le centre joue dans le schéma de Shanahan.

49ERS DEFENSE

En termes d’utilisation du personnel, les 49ers pourraient être l’équipe la plus inintéressante de la ligue. Si une infraction joue avec seulement deux receveurs, le coordinateur défensif Robert Saleh va correspondre avec la défense de base. Si l’infraction ajoute un troisième receveur, Saleh remplacera LB Dre Greenlaw, qui est plus un briseur d’écart, et le remplacera par le coin hors pair K’Waun Williams. Les 49ers ne sont allés à leur paquet de dix sous que dans les situations de passage les plus évidentes.

La perception de la défense de Saleh est qu’il s’agit d’un clone du plan de Pete Carroll à l’apogée de la Légion de Boom. Mais ce n’est pas nécessairement vrai. Oui, les 49ers jouent BEAUCOUP de couverture de zone, mais ils ne sont pas assis dans la couverture 3 toute la journée comme ces équipes des Seahawks au début de la décennie. San Francisco joue beaucoup de concepts de quarts, et ils sont assez bons dans leur domaine, avec un rendement de -0,66 EPA par repli. La couverture 3 est toujours la couverture préférée de Saleh, mais il ne l’utilise pas autant que les années précédentes.

L’arrière de la défense des 49ers stagne. Richard Sherman va toujours s’aligner sur la gauche, Emmanuel Moseley s’occupera du côté droit, K’Waun William prend la fente tandis que Jimmie Ward patrouille le milieu profond et Jaquiski Tartt tombe dans la surface lorsque San Francisco monte haut. Fred Warner et Kwon Alexander occupent le milieu du terrain. Ward et Tartt changeront de responsabilités de temps en temps en fonction de la confrontation. Ward est mieux couvert tandis que Tartt est un frappeur plus dur. Le maillon faible de la couverture – relativement parlant, bien sûr, est Moseley. C’était Ahkello Witherspoon, mais il avait perdu son emploi de départ au profit de l’agent libre non repêché.

Vous regardez la ligne défensive la plus profonde du football. Les 49ers ont cinq choix de première ronde sur leur ligne défensive seulement, et deux d’entre eux ne commencent même pas! La recrue DE Nick Bosa est la meilleure passeuse de passes du peloton. Dee Ford, qui revient de blessure, n’est pas loin derrière, mais il joue surtout sur les passes. Arik Armstead commence en face de Bosa en tant qu’ailier défensif lourd dont la priorité est d’arrêter la course. Il se déplacera à côté de DeForest Buckner lorsque Ford arrivera sur le terrain et que le plaqueur de nez Sheldon Day ira sur la touche.

