Briser les chefs de Kansas City

Andy Reid est de nouveau dans le Super Bowl, mais cette fois, le futur Temple de la renommée a à sa disposition une attaque dynamique remplie de joueurs compétents. Oh, et un quart-arrière qui fait sans effort chaque lancer. (De plus, Reid n’a pas à comploter contre Bill Belichick, ce qui est bien pour lui.)

Reid est l’un des meilleurs esprits offensifs de la ligue depuis près de trois décennies maintenant, trouvant constamment des moyens de déplacer le ballon même lorsque ses joueurs ne sont pas meilleurs que ceux en défense. Nous nous sommes toujours demandé ce qu’il ferait des bonnes pièces… et maintenant nous savons.

Nous avons décidé d’examiner comment fonctionne l’offensive de Reid, et les résultats ne sont pas si surprenants: l’infraction peut être quelque peu prévisible, mais les chefs sont implacablement efficaces pour faire ce qu’ils font.

À la défense, une série de changements ont été apportés lorsque Reid a embauché un nouveau coordonnateur défensif pour aider à réparer un secondaire qui fuyait.

Voici un aperçu détaillé des plans et du personnel du chef en matière d’attaque et de défense alors qu’ils se préparent à affronter les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl 54.

(Toutes les statistiques de Sports Info Solutions sauf indication contraire.)

INFRACTION DES CHEFS

Andy Reid n’a pas joué avec ses groupes de personnel cette saison aussi souvent que par le passé. Vous pouvez à peu près compter sur Travis Kelce, Tyreek Hill, Sammy Watkins et Damien Williams pour être sur le terrain à chaque instant avec Mecole Hardman, DeMarcus Robinson ou TE Blake Bell remplaçant la dernière place de joueur de compétence. À de rares occasions où les Chiefs ont deux arrières sur le terrain, ils sont l’une des équipes les plus lourdes de la ligue – mais ils sont mortels lorsqu’ils s’évanouissent.

Kansas City fait un peu de tout dans le jeu des passes et ils le font à un niveau hyper-efficace. Patrick Mahomes prend des baisses profondes (cinq à sept pas) sans action de jeu à l’un des taux les plus élevés de la ligue, et il est facile de voir pourquoi Reid a appelé autant de ces jeux avec les Chiefs en moyenne 0,44 points attendus ajoutés par dropback.

Reid est toujours à la recherche de moyens de créer des opportunités en aval pour ses récepteurs étoiles. Pour ce faire, il s’appuie fortement sur l’ancien concept «all go». L’entraîneur vétéran a plusieurs variantes du concept, mais celui-ci, avec Kelce parcourant un chemin de traverse par l’arrière, apparaît le plus sur bande.

Avec attention sur Kelce, Hill se retrouve avec un face-à-face dans la fente qu’il gagne facilement avant de tirer dans une passe de touché facile de Mahomes. Selon les tendances de couverture de la défense, Hill effectuera parfois un parcours profond, où il pourra utiliser sa vitesse pour dépasser, enfin, pratiquement n’importe qui dans la ligue.

Avec toute la vitesse dont il dispose, Reid l’aime pour les routes de croisement profondes, qui testent la grande vitesse des défenseurs adverses. Il existe d’innombrables combinaisons de routes qui comportent un croiseur profond dans le manuel des chefs, y compris l’ancien agrafe Air Raid «Y-Cross».

L’itinéraire vertical par le récepteur isolé enlève le haut de la couverture, tandis que la gravité du croiseur peu profond de Hill crée une belle fenêtre pour Kelce. Avec tout le pouvoir des étoiles que les Cheifs ont dans leur corps de réception, il est fondamentalement impossible d’affiner une cible. Cela aide d’avoir un quart-arrière qui peut récupérer le ballon n’importe où sur un terrain de football.

Bien que le jeu de passes de Kansas City comporte plusieurs couches, le jeu de course n’est pas si compliqué. Les chefs tireront un garde de temps en temps, mais ils sont surtout une équipe de blocage de zone, surtout quand il y a un deuxième bout serré ou un retour sur le terrain. Dans les sets répartis, Reid appellera plus de séquences de blocage.

Le menu des appels des chefs est principalement composé de la zone extérieure et de la zone intérieure. Reid attachera des RPO pour donner à Mahomes la possibilité de lancer une passe rapide si la défense se charge contre la course. Il a plusieurs concepts différents qu’il associera à ses courses, y compris un écran à bulles à l’arrière de la zone extérieure.

Reid emploiera également des RPO en aval. Ce sont généralement des itinéraires rapides ou bâton. Ici, les Cheifs ont épousé une zone intérieure avec un concept de bâton à droite de Mahomes.

Lorsque Mahomes soignait toujours une blessure au genou et que les défenses pouvaient s’en tirer en jouant plus de couverture masculine, l’efficacité de ces OPR était limitée. Mais maintenant que Mahomes est capable de se brouiller, les chefs voient davantage de zones couvertes, ce que les infractions RPO veulent voir.

All-pro Mitchell Schwartz est la seule étoile sur une solide ligne offensive des Chiefs. Eric Fisher est un protecteur aveugle fiable sur le côté gauche, mais il n’est pas dominant dans les deux phases du jeu. L’intérieur a connu des difficultés dans le jeu de course, ce qui explique pourquoi le match au sol de Kansas City n’a pas été efficace cette saison après s’être classé près du sommet de la NFL en 2018. Mais les gardes et le centre ont pu garder la poche propre pour Mahomes, qui est beaucoup plus important.

DÉFENSE DES CHEFS

Les Chiefs jouent dix sous (six arrières défensifs) plus que n’importe quelle équipe de la ligue. En général, ils ne correspondent pas au personnel. Ils iront léger la plupart du temps, alignant au moins cinq arrières défensifs contre des ensembles à deux récepteurs et alignant six contre des ensembles à trois récepteurs. Comme vous pouvez le voir dans les chiffres d’efficacité, Kansas City sacrifie sa défense contre la course afin d’arrêter la passe. Les adversaires sont en moyenne -0,24 EPA par repli contre les jeux de dimes des Chiefs, mais en ajoutant une moyenne de 0,18 par jeu sur le terrain.

Le coordinateur défensif Steve Spagnuolo n’est pas marié à une famille de couvertures de laissez-passer. Les Chiefs jouent principalement la couverture 3 avec les principes du match, mais ils n’ont pas peur de jouer la couverture des hommes malgré l’affectation d’un groupe de joueurs de couverture moins que stellaire – en dehors de la star de tout faire, Tyrann Mathieu.

La blessure de fin de saison à la sécurité de recrue exceptionnelle Juan Thornhill a forcé les Chiefs à mélanger leur secondaire. Le cornerback Kendall Fuller a pris la place de Thornhill à l’arrière de la défense. Mathieu joue presque exclusivement dans la machine à sous, bien qu’il tombe parfois profondément et joue à un endroit sûr traditionnel. Daniel Sorensen, qui jouait en tant que secondeur, a dû abandonner plus souvent avec Thornhill.

Les Chiefs ont bien défendu la passe, mais leurs demi de coin sont une préoccupation majeure. Bashaud Breeland a été un handicap tandis que Charvarius Ward a été solide au mieux. La recrue Rashad Fenton a reçu plus de temps de jeu ces derniers temps et a bien paru dans la couverture. Il a rompu une éventuelle passe de touché dans le match pour le titre de l’AFC alors qu’il était isolé en couverture.

Le groupe de cornerback de Kansas City est peut-être un sujet de préoccupation, mais il est loin d’être le plus important à se disputer avec les 49ers. Kyle Shanahan est connu pour recruter des secondeurs qui ont du mal à se faire connaître. Eh bien, il a trois choix ici. Reggie Ragland a obtenu la meilleure couverture de PFF cette saison, mais il joue à peine avec les Cheifs utilisant autant de nickel et de dime. Lors de transmissions évidentes, Spagnuolo fera appel au secondeur de réserve Ben Niemann, qui est le meilleur des secondeurs de Kansas City en couverture.

Aussi mauvais que les secondeurs des Chiefs soient en couverture, ils ne sont pas beaucoup mieux contre la course. Anthony Hitchens et Damien Wilson ont du mal à battre les bloqueurs et à faire des plaqués près de la ligne de mêlée. Cela pourrait être un problème contre le match des 49ers.

Si San Francisco connaît un succès précoce sur le terrain, recherchez le tacle défensif de secours Mike Pennel pour obtenir plus de temps de jeu que Derrick Nnadi, qui peut parfois se faire bousculer.

La profondeur de la ruée vers les passes est une préoccupation. En dehors de Chris Jones, les Chiefs n’ont pas de joueur capable de mettre une pression constante sur la poche. Frank Clark a bien joué à certains moments mais a été incohérent lors de sa première saison à Kansas City. Tanoh Kpassagnon a le potentiel de devenir un bon rusher mais il n’est pas encore là. Et Terrell Suggs, bien que toujours productif, a un million d’années et joue principalement sur les transmissions. Lorsqu’il est sur le terrain, Kpassagnon frappe à l’intérieur pour tacle défensif aux côtés de Jones.

.