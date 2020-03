Britney Spears est la personne la plus rapide en vie, ainsi que le «Tiger King» de Netflix

La nouvelle bande-annonce de Keeping Up With the Kardashians montre à Kim et Kourtney un combat physique et nous devons savoir de quoi il s’agit (1:25). Tiger King est les nouvelles docuseries les plus folles de Netflix et après tout, nous avons beaucoup de questions (16:15). Britney Spears prétend qu’elle est plus rapide qu’Usain Bolt, et honnêtement, nous la croyons (40:03). Et combien de temps devez-vous être isolé avant d’être prêt à partir pour un rendez-vous virtuel (50:04)?

