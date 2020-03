Broncos Running Back répond à la signature de Melvin Gordon

Un défenseur des Broncos de Denver a répondu à la signature de Melvin Gordon par son organisation.

Phillip Lindsey s’est précipité sur plus de 1 000 verges au cours de chacune de ses deux premières années chez les pros. Cela n’a cependant pas dissuadé Denver d’obtenir Gordon.

Cette semaine, Lindsey a réagi à la décision.

“Melvin n’est pas mon ennemi”, a déclaré Lindsay.

«C’est mon coéquipier. Il a besoin de faire son travail, mais il vaut mieux croire que je vais faire mon travail. »

Pour ce qui vaut, cependant, Lindsey n’a pas l’intention de simplement remettre son concert de départ.

“Quand le camp arrivera, ce sera une bataille”, a déclaré Lindsay. «Je ne vais pas m’asseoir là et donner du travail à quelqu’un. Ils peuvent. Mais je vais aller là-bas et je vais me battre.

“J’ai entendu ce genre de choses toute ma vie. Et il n’a jamais été question de la façon dont tout le monde voulait qu’elle se déroule. Jusqu’à ce que quelqu’un me prouve le contraire, je vais continuer à faire ce que je fais. “

Gordon a enregistré moins de quatre verges par course au cours de quatre de ses cinq premières années.

