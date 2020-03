Brooklyn Nets embauche-t-il Gregg Popovich comme entraîneur?

Les Brooklyn Nets embauchent-ils l’entraîneur-chef actuel des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, pour remplacer Kenny Atkinson, récemment disparu?

Cela semble peu probable, mais plusieurs personnalités d’ESPN pensent que c’est une option viable.

Atkinson a été largement considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue au cours des dernières années, ce qui a amené Brooklyn à s’améliorer sur une base annuelle. Apparemment, cela n’était pas suffisant pour les cuivres des Nets.

Ce week-end, l’organisation a annoncé qu’elle se séparait d’Atkinson et allait dans une nouvelle direction.

Lundi, le chef parlant ESPN, Stephen A. Smith, est apparu lors de la première prise et a nommé trois candidats potentiels pour succéder à Atkinson. Deux étaient des noms qui avaient été fréquemment proposés pour des postes vacants au cours des deux dernières saisons – Mark Jackson et Ty Lue.

Selon @stephenasmith, il n’y a que trois candidats pour combler le poste d’entraîneur-chef avec les Brooklyn Nets…

… L’un d’eux est Gregg Popovich. pic.twitter.com/yc6jUkg6zS

– Première prise (@FirstTake) 9 mars 2020

Le troisième était un peu surprenant. C’était Popovich.

Le co-animateur de Smith, Max Kellerman, a visiblement été pris au dépourvu par cette suggestion.

Néanmoins, Smith n’a pas cédé.

Selon lui, il y avait un scénario potentiel où le directeur général des Nets donnerait à Popovich un argumentaire de vente provocateur pour quitter sa situation actuelle, de plus en plus sombre, et venir à Brooklyn.

Bien entendu, Marks avait auparavant été entraîneur adjoint des Spurs et membre de l’équipe vainqueur du titre 2005 de l’organisation.

Avec un retour de Kevin Durant et Kyrie Irving à la remorque, Brooklyn devrait être un candidat au titre la saison prochaine. Sera-ce suffisant pour éloigner Popovich de San Antonio? Le temps nous le dira.

