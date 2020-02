Browns, patriotes travaillant sur le commerce Odell Beckham?

Cleveland et la Nouvelle-Angleterre sont confrontées à des intersaisons intéressantes.

L’année dernière, les Browns ont abandonné une tonne d’actifs pour acquérir Beckham dans l’espoir qu’il jive avec le quart Baker Mayfield. Cela ne s’est pas produit.

Mayfield et Beckham ne sont jamais tout à fait arrivés à la même page. Ce dernier a été souvent blessé et sous-performé par rapport à ses années à New York, et le premier a fortement régressé de sa campagne de recrue.

Les choses sont devenues si mauvaises, à un moment donné, que Beckham suppliait littéralement ses adversaires de l’échanger pendant les matchs.

Alors que l’organisation insiste sur le fait qu’elle se rattrape avec son récepteur large étoile, beaucoup pensent qu’un échange est inévitable.

Ce qui nous amène aux Patriotes.

La Nouvelle-Angleterre fait face à un scénario où elle pourrait perdre le quart-arrière Tom Brady.

L’équipe s’est déjà engagée à lui payer son prix d’environ 30 millions de dollars par an, mais ce n’est pas tout ce que Brady veut. Il veut également un soutien offensif.

C’est là que les Browns peuvent intervenir.

Récemment, l’analyste de CBS Sports, Will Brinson, a suggéré un scénario dans lequel Cleveland envoie Beckham aux Patriots en échange d’un choix de première ronde.

“Peut-être que Kevin Stefanski peut tout réparer”, a-t-il écrit.

«Mais mon instinct dit que les Browns aimeraient réduire leurs pertes en décrochant un choix de premier tour dans ce repêchage, et les Patriots doivent être inquiets de simplement trouver un gars de l’impact du premier tour ou de trouver de l’aide pour Brady en agence libre. Il n’y a tout simplement pas grand-chose. “

À Beckham, Brady aurait théoriquement sa meilleure option offensive depuis l’ailier serré Rob Gronkowski.

Beckham, d’un autre côté, a répété à plusieurs reprises combien il souhaitait pouvoir jouer pour Bill Belichick et aux côtés de Brady.

Sur le papier, l’accord fonctionnerait pour les deux parties. Cela finira-t-il réellement par arriver? Le temps nous le dira.

