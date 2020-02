Browns Trading Odell Beckham aux Jets?

Les Browns commercialisent-ils Odell Beckham Jr. aux Jets? Si le récepteur large parvient à ses fins, c’est précisément ce qui se passera.

Cleveland a échangé beaucoup d’actifs aux Giants de New York pour acquérir Beckham l’année dernière. Cet investissement ne s’est pas avéré judicieux.

Les Browns ont déçu tout 2019-2020, Beckham a été inefficace et boudeur, et le quart de deuxième année Baker Mayfield a régressé malgré le fait que sur papier, il y avait plus d’armes offensives avec lesquelles travailler.

Pour aggraver les choses, Beckham a demandé publiquement des échanges lors de plusieurs matchs des Browns. Comme dans, il demanderait littéralement aux équipes adverses de l’échanger pendant qu’il était sur le terrain.

Bien qu’il ait apparemment supprimé ce comportement vers la fin de l’année, un récent rapport indique qu’il espère toujours être échangé contre les Browns.

Selon Kristian Dyer de Sports Illustrated, Beckham considère les Jets comme «un lieu d’atterrissage idéal» pour lui si Cleveland l’échangeait.

Apparemment, “Odell se réjouirait d’un retour à New York.”

Odell Beckham, a posé des questions sur son avenir à Cleveland: «Je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer. … Que je sois ici, que je veuille être ici, que je ne veux pas être ici. C’est exactement où j’en suis maintenant. Je ne préférerais pas être ailleurs. ” pic.twitter.com/mBNCWJevPw

– Jake Trotter (@Jake_Trotter) 5 décembre 2019

La saison dernière, Beckham a enregistré 1 035 verges et quatre scores pour l’année. Contrairement aux attentes de tous, il n’a même pas assez bien joué pour justifier un slot Pro Bowl.

Ironiquement, le seul bon match de Beckham de la saison est venu contre les Jets. Lors de cette sortie, il a amassé 161 verges et un score sur six réceptions.

Alors que Beckham serait théoriquement une excellente couverture de sécurité pour le quart-arrière des Jets Sam Darnold, la même chose a été dite à propos de Beckham et Mayfield.

Et nous avons tous vu comment cela s’est avéré.

Lorsqu’on a demandé à Beckham s’il voulait être échangé plus tôt cette année, il l’a joué timidement.

“Je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer”, a-t-il dit concernant son avenir.

“Que je sois ici, que je veuille être ici, que je ne veux pas être ici. C’est exactement où j’en suis maintenant. Je ne préférerais pas être ailleurs. “

Que veut dire ceci exactement? C’est quelque chose que seul Beckham connaît la réponse.

Pour ce que cela vaut, du moins pour l’instant, le propriétaire des Browns, Jimmy Haslam, insiste sur son intention de conserver Beckham.

“Odell est extrêmement talentueux”, a déclaré Haslam. «Il a été gêné par la blessure à l’aine.

«Écoutez, il aurait pu mieux faire certaines choses et nous aurions pu faire mieux certaines choses.

«Je pense que Kevin [Stefanski] est très heureux d’avoir Odell dans l’équipe. L’opération s’est bien déroulée, il se réhabilite et nous avons hâte de l’avoir et d’être un très gros producteur pour l’équipe cette année. »

Stefanski, le nouvel entraîneur-chef de Cleveland, a dit quelque chose de vaguement similaire.

“J’ai pleinement confiance en Odell”, a-t-il déclaré.

“Je lui ai parlé plusieurs fois. Je l’ai rencontré face à face et j’ai vraiment hâte de mieux le connaître, de me connaître, puis de le faire participer à ce programme, de le faire circuler avec les entraîneurs et de voir où nous allons. »

Bien que tout le monde dise clairement toutes les bonnes choses, il reste que Beckham a passé la majorité de son mandat d’un an chez les Browns à vouloir être échangé.

Peu importe ce que la gestion des relations publiques essaie de mettre sur ce fait indéniable, cela reste vrai.

Est-il possible que Beckham fasse la queue et devienne un grand coéquipier en 2020-2021? Sûr.

Est-ce là que se trouve l’argent intelligent? Absolument pas.

Il y a des chances, si Beckham veut vraiment devenir membre des Jets, d’une manière ou d’une autre, c’est précisément ce qui finira par se produire le plus tôt possible.

